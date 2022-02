Eutanasia: quesito bocciato. Adinolfi e Ruffino del PdF Canale: “Un Referendum imbroglio”

Il 15 febbraio la Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia legale, che aveva raccolto oltre 1,2 milioni di firme. Stesso esito, la proposta di legalizzazione della cannabis firmato da circa 600mila cittadini.

Con riguardo a quest’ultima, il giudice costituzionale Guido Amato, in attesa del deposito della sentenza, ha spiegato il perché della decisione: “E stato respinto il referendum sulle sostanze stupefacenti, non sulla cannabis. Il quesito è articolato in tre sotto quesiti ed il primo prevede che scompaia, tra le attività penalmente punite, la coltivazione delle sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 1 e 3, che non includono neppure la cannabis ma includono il papavero, la coca, le cosiddette droghe pesanti. Già questo sarebbe sufficiente a farci violare obblighi internazionali”.

Mario Adinolfi, presidente nazionale del ‘Popolo della Famiglia’ (PdF), ha commentato la bocciatura del referendum sull’eutanasia come una grande vittoria: “Il PdF ha spiegato per mesi che era un quesito irricevibile, tra le inutili irrisioni di chi non conosce il diritto. Avevamo spiegato a Marco Cappato che aveva raccolto le firme su un referendum imbroglio, sapeva benissimo che sarebbe stato respinto, ha cercato di costruire indebite pressioni sul sistema politico. Siamo lieti di aver viste riconosciute le nostre ragioni, la vita nell’ordinamento italiano è bene indisponibile”.

“Il quesito di abrogare l’articolo 589 del Codice Penale, l’omicidio del consenziente, non mirava ad occuparsi della morte delle persone sofferenti, ma semplicemente mirava alla depenalizzazione di chi lo compie”. Sono queste le parole di Margherita Ruffino presidente del circolo Popolo della Famiglia di Canale. “E’ un referendum imbroglio. Noi non siamo bigotti oscurantisti, ma abbiamo la vista un po’ più lunga. Ci si voleva occupare solo di chi fa fuori un’altra persona. La bocciatura ha fatto evitare una finestra di Overton: l’addestramento della popolazione e alle persone attraverso l’intontimento mentale. La legge 219/2017 dà la possibilità di eliminare una persona che soffre. Noi proponiamo il rimedio della sussidiarietà. In Italia abbiamo molte associazioni ‘prolife’, ma non ne esistono incaricate dallo Stato che coadiuvino le famiglie di disabili ad ‘aiutarli a vivere’. La nostra convinzione è che se accanto a questi soggetti ci fossero i parenti che prestino loro attenzioni sarebbe diverso: le persone malate vogliono morire perché si sentono da sole. Lo Stato manca di questo e della pietà vera. L’omicidio della persona consenziente non è pietà”.

Ancora, Margherita Ruffino ha espresso il punto di vista del Pdf sulla questione della legalizzazione della cannabis: “Io sono contraria. Ritengo che la cannabis possa essere un farmaco utile ma gestita da un medico. Non trovo lecito che ciascuno la coltivi. Se fosse liberalizzata alla fine andrebbe bene tutto. Sono sconfortata perché non tutti possono avere il sollievo della fede che dà un senso alla loro vita. Ma se la medicina ci dice che i cannabinoidi a lungo andare possono arrecare danni al cervello, perché la dobbiamo legalizzare? Non illudiamoci che sia per evitare il mercato clandestino. Sono tutte scuse solo per poter fare quello che si vuole.”