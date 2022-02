"Hub del freddo" a Fossano: lunedì 21 febbraio se ne parla in commissione urbanistica

Dopo il fallito tentativo dell'insediamento del polo Conad, Caredio Group, azienda internazionale di logistica e trasporti nata negli anni sessanta a Montaldo Scarampi (AT), e già partner di Conad stessa, ha inoltrato all'amministrazione una propria proposta autonoma e di dimensioni più limitate per la realizzazione di un "polo del freddo" utile come stoccaggio e come base distributiva per le merci. All'ipotesi la realizzazione di un hub di circa ventimila metri quadrati nello spazio libero compreso tra la tangenziale e via Ceresolia, già destinato da PRGC ad attività produttiva.