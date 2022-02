I pipistrelli scelgono la grotta di Bossea, dove la natura e il turismo rispettoso coesistono in perfetto equilbrio

Temuti e incompresi i pipistrelli hanno trovato rifugio nelle cavità della Grotta di Bossea, nel comune di Frabosa Soprana.

"Una volta erano ben più numerosi nelle grotte" - spiega il gestore, Claudio Camaglio - "ma venivano scacciati. Quando vi erano delle colonie, in passato, venivano incendiate, proprio per la cultura diffusa che fossero animali da evitare per aspetto e abitudini. Questo è un mito che va sfatato".

Non è più così comune imbattersi nei pipistrelli neanche nelle grotte: infatti anche a causa dell'avvento del turismo e dell'illuminazione elettrica hanno deciso di "migrare" in altri luoghi, ma non in questo caso.

"Al momento pensiamo siano una decina quelli che continuano a rimanere a Bossea" - prosegue Camaglio - "è un segnale positivo perché significa che la gestione delle visite turistiche funziona bene, cioè l'impatto della presenza dell'uomo non disturba né danneggia quella di questi animali. Stiamo ovviamente attenti a non disturbali con flash di cellulari o luci anche perché, ricordiamocelo, siamo noi ospiti in casa loro".

"In questo periodo sono in letargo, inizieranno a svolazzare verso primavera. Nel periodo in cui sono attivi frequentano la grotta di giorno ed escono all'imbrunire. Visto che i loro orari non combaciano con quelli di apertura della grotta, all'ingresso vi è un varco apposta per loro che consente "entrata e uscita" in qualsiasi momento." - conclude il gestore - "La loro presenza è certamente un valore aggiunto. Dobbiamo abbandonare il pregiudizio che siano animali "da contrastare" perché sono molto utili in natura, esercitano un grande controllo sugli insetti."

Per chi ancora non avesse visitato la grotta o volesse saperne di più sui pipistrelli, Bossea è aperta tutti i giorni. Le visite si effettuano su prenotazione e nel rispetto delle normative vigenti è richiesto il green pass e la mascherina FFP2.

I tour prevedono dal lunedì al venerdì due ingressi: alle 11.30 e alle 15.00

Sabato e domenica mattina alle 10 e alle 11.30, sabato pomeriggio alle 15 e alle 16.30 e domenica pomeriggio alle 14.30, alle 16 e alle 17.30.