Il "sistema Limone" ha retto bene. Sulle piste della Riserva Bianca ora anche gli stranieri [VIDEO]

Invece i 40 centimetri di neve caduti come "manna dal cielo" lunedi 14 febbraio, hanno dato un respiro di sollievo a tutte le stazioni sciistiche.

Siamo andati alla Riserva Bianca di Limone Piemonte per tastare la situazione. Ed ecco che, dopo i liguri e i piemontesi, in questi giorni di settimane bianche e vacanze di Carnevale sono arrivati anche gli stranieri. Lo conferma il direttore amministrativo Lift Fulvio Dalmasso: "In una stagione invernale caratterizzata da vari fattori negativi (mancanza neve, covid, viabilità limitata) possiamo dire che il 'sistema Limone' ha retto bene, sia nel periodo delle festività natalizie che in questo periodo di Carnevale. Abbiamo riscontrato e riscontriamo come l’attaccamento alla località e la riconosciuta qualità della neve sulle piste della Riserva Bianca determinino, al di là delle problematiche contingenti, interesse ed affluenza. Oltre alla clientela locale quindi, liguri, francesi, monegaschi, inglesi e danesi hanno potuto vivere la montagna, il fascino di un paese, accoglienza e tradizione che solo Limone con la sua storia centenaria può esprimere".