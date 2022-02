Taglio del nastro per la piscina di Mondovì con i vertici della Regione Piemonte

Giornata monregalese per i vertici della Regione Piemonte che, ieri, venerdì 18 febbraio, hanno fatto tappa prima Garessio (LEGGI QUI) e poi alla rinnovata piscina di Mondovì per il taglio del nastro.

L'impianto natatorio, rinato grazie a un intervento di circa 2,5 milioni di euro, che ha interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi, il completo rifacimento della copertura, che ora è composto da travature in legno lamellare, con conseguente efficientamento energetico, adeguamento degli spogliatoi, è stato riaperto il 12 febbraio, quando hanno preso il via le attività in vasca. Nelle prossime settimane partiranno anche i corsi fitness nella palestra sottostante.

Al taglio del nastro con i rappresentanti della Giunta comunale, erano presenti il presidente della regione Alberto Cirio, il vicepresidente Fabio Carosso, l'assessore allo sport Fabrizio Ricca e il consigliere Matteo Gagliasso.

"Un bellissimo impianto" - ha detto Cirio - "che ha tenuto conto di tutte le accortezze per contenere i costi di gestione grazie all'efficientamento energetico. Siete stati previdenti e attenti a quelli e questo semplificherà anche il lavoro ai gestori, soprattutto in questo periodo difficile gravato anco di più dal caro bollette".

Tantissimi gli amministratori e i rappresentanti degli enti locali che hanno preso parte all'inaugurazione, proprio a voler testimoniare la vicinanza di tutto il monregalese al nuovo impianto che sarà a servizio di tutti.

Ricordiamo a tutti che in questi giorni è stato aperto il contest lanciato dalla FIDAS Monregalese per suggerire il nome della piscina (LEGGI QUI).