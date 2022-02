Backstage, rivedi la puntata dedicata ai droni e alle loro applicazioni

Nell'ultima puntata di Backstage firmata Targato Cn, andata in onda giovedì 17 febbraio e condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, un quadro a tutto tondo sui droni e le loro applicazioni.

Al dibattito hanno preso parte Massimo Perotti, il titolare dell’azienda Eurodrone Academy di Boves, e Mauro Fissore, il responsabile del settore vigilanza delle aree protette Alpi Marittime. Una puntata tecnica e formativa, in cui gli ospiti hanno fornito preziose informazioni per l’utilizzo corretto dei droni. Si sono approfonditi aspetti relativi alla sicurezza, ai luoghi indicati per la loro applicazione e ai modi migliori per imparare a lavorare e sfruttare ogni capacità dei dispostivi più gettonati degli ultimi tempi.

Per iscriversi gratuitamente al corso sui droni è sufficiente compilare il form riportato qui di seguito: https://eurodrone.online/contattaci/

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. Si ringrazia Raffaele Massano per la regia. Autrice del programma, Charlotte Braghin.

