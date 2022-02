Il giallo di Nada ad una svolta: senza la prova regina del Dna il caso sarà archiviato

Via Marsala a Genova, dove è stata uccisa la giovane Nada

Ancora un mese.

È quanto ha chiesto il genetista Emiliano Giardina alla procura di Genova per concludere gli accertamenti su alcuni reperti recuperati sulla scena del crimine dell’omicidio di Nada Cella, avvenuto 25 anni fa, nullo studio commercialistico di Chiavari dove lavorava.

Una proroga quindi, sino alla fine di marzo, per consegnare la relazione che dovrà soprattutto accertare se il Dna recuperato da una macchia di sangue sulla camicetta della vittima e da un’altra macchia trovata su una sedia dell’ufficio, corrisponde o meno a quella dell’unica indagata per omicidio, la bovesana Annalucia Cecere.

Le analisi dovranno anche accertare se le chiazze trovare intorno alla sella dello scooter dell’indagata, sono sangue e se sì, a chi appartiene.

Un mese in più può essere un’eternità per chi, come la mamma e la sorella di Nada, aspettano di conoscere la verità da un quarto di secolo.

Ma dal consulente Giardina, si attende la svolta delle indagini, la prova regina che possa incastrare - o scagionare del tutto - l’indagata bovesana.

Infatti i risultati dei test sui reperti raccolti dalla polizia nel maggio del 1996, costituiscono l’ultimo tassello per il pubblico ministero Gabriella Dotto, per tirare le somme. Due gli scenari possibili: se il Dna recuperato coincidesse con quello prelevato la scorsa estate all’indagata Cecere, allora l’accusa avrebbe gioco facile in un processo basato su una prova schiacciante.

Ma se quest’ultima venisse a mancare, il pm dovrà decidere se andare avanti, chiedendo comunque il rinvio a giudizio e giocarsi tutto in un processo indiziario, oppure fermarsi ed optare per l’archiviazione, lasciando così insoluto il giallo della giovane segretaria di Chiavari, uccisa senza un perché da un assassino - chiunque sia - che come complice, ha avuto la superficialità e l’incuria con la quale sono state fatte le indagini fin dalle prime ore del delitto.