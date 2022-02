Per cause in corso di accertamento, un'auto è uscita di strada sulla A6 Torino-Savona, nel comune di Caramagna Piemonte.

L'incidente si è verificato questa mattina, sabato 19 febbraio, intorno alle 8.15, su un tratto di scambio di carreggiata al km 21.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi.

Secondo le informazioni in nostro possesso, non ci sarebbero feriti.