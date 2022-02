L'Educazione Finanziaria riparte dal Senato: mercoledì audizione online di Ghisolfi

L'educazione finanziaria torna in pista come progetto di legge destinato a essere esaminato attraverso l'unificazione dei vari testi normativi finora proposti e depositati in Parlamento, a conferma della volontà politica di convergere su un provvedimento condiviso sia nel principio, che nel merito del dettaglio.

In tale ottica, si riparte dal Senato e dalla Commissione istruzione e cultura di cui è presidente l'onorevole Riccardo Nencini che per il primo pomeriggio di questo mercoledì ha promosso, in modalità online, una convocazione nel corso della quale saranno acquisiti i pareri e le opinioni del Banchiere Beppe Ghisolfi, nel ruolo di riconfermato consigliere e unico rappresentante italiano nell'istituto mondiale delle casse di risparmio (WSBI), e di Magda Bianco, alta dirigente della Banca d'Italia e responsabile del settore relativo alla tutela del risparmiatore e all'educazione finanziaria.