Noleggio lungo termine, facciamo il punto su questo mercato in forte espansione

Il mondo dell’automobile è stato colpito duramente da due aspetti: da una parte la pandemia che ha favorito il crescere di smart working, spingendo sempre più famiglie a rinunciare alla seconda auto, dall’altra la crisi dei microchip che ha rallentato la produzione e di conseguenza gli acquisti. A contrapporsi a queste tendenze c’è però quella sempre più crescente del noleggio a lungo termine. Sì, perché le persone scelgono sempre più contratti di noleggio rispetto all’acquisto che risulta più dispendioso e molto più vincolante.

Il noleggio a lungo termine è da intendere come un contratto di affitto a cui, al corrispondere di una cifra mensile, viene consegnata un’auto. Il contratto solitamente parte dai 12 mesi ma può salire in media per 24-48 mesi, arrivando talvolta anche ai 5 anni. Si tratta di una sorta di abbonamento in cui vengono inseriti una seria di servizi accessori da concordare in fase di accordo; di solito il noleggio a lungo termine prevede un tetto di chilometraggio percorso, oppure una serie di variabili che impegnano sia il proprietario sia il cliente ad obblighi reciproci. Dando un’occhiata alla media dei contratti di questo tipo, tra i servizi inclusi si trovano il costo del bollo, la copertura assicurativa, l’assistenza stradale e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Extra, per alcune aziende, è offrire il servizio di sostituzione in caso di incidente o guasto.

3 curiosità sull’autonoleggio a lungo termine

Il prezzo è vantaggioso . A livello economico, questa tipologia di scelta è estremamente conveniente. Non solo non è necessario un capitale iniziale da versare come anticipo ma prevede piccole rate comprensive di tutto. Inoltre, è possibile prorogare il servizio qualora interessasse, semplicemente rinnovando il contratto ma a quel punto ti renderai conto di quanto sia più utile e vantaggioso scegliere un nuovo modello, avendo così un’auto sempre nuova.

. A livello economico, questa tipologia di scelta è estremamente conveniente. Non solo non è necessario un capitale iniziale da versare come anticipo ma prevede piccole rate comprensive di tutto. Inoltre, è possibile prorogare il servizio qualora interessasse, semplicemente rinnovando il contratto ma a quel punto ti renderai conto di quanto sia più utile e vantaggioso scegliere un nuovo modello, avendo così un’auto sempre nuova. Comfort e design . Sogni di avere un suv o un’auto ricercata ma non puoi permetterti l’acquisto? Ecco che con il noleggio a lungo termine questo sogno può diventare realtà. Massimo comfort, modelli di ultima generazione e tecnologicamente all’avanguardia fanno parte delle proposte dei brand che offrono questo servizio.

. Sogni di avere un suv o un’auto ricercata ma non puoi permetterti l’acquisto? Ecco che con il noleggio a lungo termine questo sogno può diventare realtà. Massimo comfort, modelli di ultima generazione e tecnologicamente all’avanguardia fanno parte delle proposte dei brand che offrono questo servizio. La gestione vantaggiosa. I vantaggi economici e fiscali sono numerosi; puoi detrarre l’iva in campo business ma puoi anche optare per servizi aggiuntivi come il ritiro dell’usato.

La crescita del servizio sia in ambito business che privato

Una curiosità interessante è che se fino a qualche anno fa, il servizio di autonoleggio a lungo termine, riguardava per lo più il settore partite Iva e business, oggi si dà da fare anche in ambito privato. Anche le famiglie possono trovare così un appoggio per una seconda auto senza spese esose, potendo poi interrompere il contratto allo scadere senza doversi sobbarcare anni e anni di prestito. A svelarci l’interesse crescente da parte dei privati è FacileRent , azienda specializzata che con un’ampia gamma di vetture riesce ad accontentare davvero tutti. Il futuro è certamente roseo per questa attività che sa di poter contare sull'interesse crescente verso questa tipologia di servizio.

Dopo la pandemia, le tendenze del noleggio hanno mostrato una crescita esponenziale, al contrario della curva di acquisti che si è ridotta drasticamente. Le persone, incerte sul proprio futuro lavorativo in sede e preferendo lo smart working, stanno optando per questi contratti a breve termine così da poterli disdire in caso la seconda auto non serva più.

Trend in crescita anche la tipologia di mezzo: aumentano infatti le auto elettriche, a discapito di quelle tradizionali. Il motivo è semplice; permettono di accedere alle ZTL, non subiscono blocchi del traffico e hanno costi di ricarica inferiori rispetto alla benzina o al diesel a cui siamo abituati