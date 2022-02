Pergolato in legno: l’ideale per i tuoi spazi esterni

Per vivere al meglio gli spazi outdoor, molti ricorrono a soluzioni quali ombrelloni e tende da sole che però, a lungo andare, possono risultare scomode. Apri e chiudi, sposta e fissa: può diventare uno stress soprattutto quando devi farlo di fretta perché c’è forte vento o piove a dirotto. Se stai valutando come rendere più bello il tuo giardino, il pergolato in legno potrebbe fare al caso tuo. Il pergolato in legno in giardino rappresenta una soluzione perfetta per avere una copertura discreta per gli spazi esterni, al pari di terrazzi e corti interne. Rendono lo spazio outdoor più vivibile oscurando i raggi del sole quando sono troppo intensi.

Il tipo di copertura

Per realizzare un pergolato, è necessario avere una struttura portante di appoggio come l’abitazione principale oppure delle casette da giardino molto eleganti. Il pergolato può fare anche il giro attorno alla casa. Tuttavia, esistono anche delle strutture autoportanti cioè che non hanno bisogno di un sostegno; si reggono da sole con piloni fissati nel terreno.

Un altro capitolo va però dedicato alla copertura superiore. Si può ottenere grazie a delle piante rampicanti; alcune delle scelte più classiche sono: gelsomino, edera, vite, glicine. Ottieni una soluzione biocompatibile però devi fare i conti con le foglie che cadono. Seno trovi una specie sempreverde, dovrai quindi pulire periodicamente e rassegnarti a non avere nessun tipo di copertura durante la stagione fredda. In alternativa, ci sono tende da sole apposite che si aprono e chiudono in base al bisogno. Infine, materiale naturale come cannette o simili sono una soluzione da prendere in considerare per i tuoi spazi esterni.

Come arredare il pergolato

La parte divertente del pergolato riguarda la scelta dell’arredo. Puoi preferire un arredo in linea con quello degli interni, soprattutto se i due spazi sono contigui, oppure prendere una direzione diversa. Cimentati con uno stile di arredo diverso, magari ispirato al mare per l’esterno. Sono davvero molte le soluzioni per avere tutto quello che hai sempre desiderato: un angolino per rilassarti e sentirti subito più in contatto con la natura dopo una lunga e faticosa giornata divisa tra lavoro, famiglie e altri mille impegni.

Al di sotto della pergola, molti organizzano un secondo salotto o sala da pranzo dove trascorrere le belle giornate. Sistema delle sdraio e dei lettini prendisole; con teli mare, coperte e cuscini diventa tutto più cozy. Tavolino con divanetti e poltroncine in bambù con imbottini cotone sono l’ideale se cerchi un look boho chic.

Se il tuo scopo è mangiare all’aperto più spesso, magari sfruttando il grill esterno, allora prediligi tavole con sedie in materiale resistente alle intemperie. A seconda del gusto, puoi aggiungere elementi decorativi diversi come, per esempio, lanterne e fili di luce per illuminare le tue serate sul terrazzo. Fiori, vasi e terrari sono un must se hai il pollice verde. Insomma, personalizza lo spazio e fallo diventare il tuo rifugio oppure il luogo perfetto per accogliere i tuoi ospiti.