Coriandoli, stelle filanti ma non solo negli eventi del fine settimana in Granda

Le iniziative organizzate questo fine settimana in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa

In piazza Galimberti a Cuneo, prosegue sabato 19 e domenica 20 febbraio, dalle ore 10.00 fino a sera, la Festa del Cioccolato dove turisti e visitatori potranno degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale. Sarà una grande vera festa nel cuore di Cuneo, in modo particolare per bambini e ragazzi con la presenza del lunapark. Sono previsti i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito internet, un mezzo simpatico per avvicinare i bimbi più piccoli al cacao. Gli adulti possono iscriversi ad alcune master class sulla lavorazione del cioccolato a cura dei Maestri della Choco Amore. Info: www.festedelcioccolato.it

Per prenotazione laboratori: https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/

Questo fine settimana torna in Valle Grana l’atteso appuntamento gastronomico dedicato ad uno storico e identitario piatto locale: le Liguete che hanno origine dalle castagne essiccate. L’appuntamento si terrà il 19 febbraio a cena e il 20 febbraio a pranzo presso alcuni punti di ristorazione della vallata. Nell’ambito di questo evento verranno anche proposte ai commensali, in anteprima, per un loro giudizio in merito, le Sarasine, gallette della Valle Grana, prodotte con l’impiego delle Liguete della Cialancia, una solare e bellissima borgata da visitare di Pradleves, derivanti per la maggior parte dalle castagne varietà Siria, di ceci rossi saraceni cacabos di Caraglio e grano saraceno, detto anche Fourmentin. Scopri dove puoi gustarle su: www.piatlinaeciarda.com

A Fossano domenica 20 febbraio ritorna ad animare il centro storico di Fossano il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile curiosare e fare acquisti, dalle 8 alle 19, fra oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi e tanti oggetti d’antan. In via Roma, Piazza Duomo, piazza Manfredi, via Cavour (zona pedonale) e nel centro storico si potranno visitare le tante bancarelle allestite da hobbisti e da appassionati di oggetti di antiquariato. Info: www.visitfossano.it

Sempre a Fossano in piazzetta delle Uova si continuerà a pattinare su ghiaccio fino al 27 febbraio. La pista di pattinaggio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19; il venerdì sera dalle 20,30 alle 23; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; il sabato sera anche dalle 20,30 alle 23.

A Saluzzo domenica 20 febbraio alle 10, all’Ex caserma Mario Musso si terrà l’investitura ufficiale della 69ª Castellana del Carnevale di Saluzzo con presentazione di Ciaferlin, Aurelio Seimandi, dei Ciaferlinot e delle Damigelle. Parteciperanno le maschere dell’associazione J’amis d’l Carlevè e, in video, saranno trasmessi i saluti di importanti Maschere d’Italia che, come ogni anno, non faranno mancare il loro supporto all’evento. La partecipazione è su ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 140 con obbligo di Green pass rafforzato). L’investitura verrà poi trasmessa alle 14.30 sul canale Facebook della Fondazione. Info: www.carnevaleindoor.it

Ogni sera, infine, da domenica 20 febbraio a martedì 1° marzo, dalle 21.30 in diretta sulla pagina Fb della Fondazione Amleto Bertoni andrà in onda “La Gran Baldoria”, la trasmissione condotta da Ciaferlin con protagonisti la Castellana, le Damigelle e i Ciaferlinot, con tanti ospiti.

A San Michele di Mondovì torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini: il Carnevale. Pur continuando a prestare la massima attenzione, nel rispetto delle normative anti-Covid, grazie alla Pro loco di San Michele M.vì si potrà nuovamente festeggiare l’evento più colorato e divertente dell’anno. Domenica 20 febbraio, alle 14.30 sulla piazzetta del teatro in via Caduti 4, lo spettacolo di magia con il mago Trinchetto. A seguire animazioni, balli e giochi con l’Accademia del divertimento. La giornata si concluderà con la “grande pignatta” e la merenda.

Info sulla pagina Facebook della Proloco: www.facebook.com/Pro-Loco-San-Michele-Mondovì

A Racconigi la bella panchina dell’amore allestita da “A Maiuscola” sarà a disposizione per il contest fotografico dei racconigesi e non solo, fino a domenica 20 febbraio. Gli scatti con protagonisti grandi e piccini devono essere postati sulle pagine social in gara per “Racconigi città dell’amore”. Il vincitore si aggiudicherà il servizio fotografico di coppia firmato Ep, chi arriverà secondo e terzo porterà a casa un buono acquisto del valore di 100 euro da usare in un negozio del paese associato. Info: www.facebook.com/racconigincentro

Musica e spettacoli

A Serralunga d’Alba la Fondazione Mirafiore sabato 19 febbraio renderà omaggio a Fabrizio De Andrè. L’appuntamento è fissato alle 18,30 nel Teatro della Fondazione, all’interno della tenuta di Fontanafredda, nell’ambito del Laboratorio di Resistenza permanente. All’incontro interverranno Dori Ghezzi, moglie di De Andrè, e Francesca Serafini, scrittrice e sceneggiatrice, grande conoscitrice del cantautore genovese. Maria Pierantoni “Giua” con la sua chitarra e la sua voce riproporrà, poi, alcune canzoni di Faber.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione sul sito www.fondazionemirafiore.it

Per chi non potesse partecipare, l’incontro si potrà seguire in diretta streaming.

Sabato 19 febbraio appuntamento a Priero presso la sala dell’ex Confraternita con il teatro dialettale. Alle 21 andrà in scena la “Compagnia El Fornel” di Racconigi, che presenterà “El manual d’le fumne”, una commedia brillante in tre atti di Gianni Cravero. Info e prenotazione biglietti tel. 338 2002121. Scopri tutto il programma della rassegna di teatro a Priero sulla pagina Facebook del Comune: www.facebook.com/Priero

Per la rassegna “Teatro del Territorio” sabato 19 febbraio alle ore 21, sul palco del Teatro Sociale Busca di Alba, andrà in scena uno spettacolo con gli Amemanera, che proporranno un concerto di canzoni e ballate della tradizione piemontese che si uniscono a brani originali, in un perfetto mix di passato e presente. Insieme con loro ci saranno Oscar Barile e Paolo Tibaldi, che offriranno un breve siparietto dialettale. Prevendite sul circuito Piemonte Ticket (www.ticket.it).

Primo appuntamento sabato 19 febbraio alle 17 presso la Chiesa dei Battuti Bianchi in largo Camilla Bonardi a Fossano con gli studenti della masterclass di tromba “Italian Trumpet Seminar” del maestro Ercole Ceretta. I musicisti eseguiranno musiche di Giuseppe Verdi, Johann Nepomuk Hummel, Helmut Brandt, Eric Ewazen, George Enescu, Guy Ropartz, Soren Gleerup Hansen, Plug ed Ennio Morricone accompagnati al pianoforte dal Maestro Andrea Stefenell.

Posti limitati, consigliata la prenotazione.

Info: www.fondazionefossanomusica/evento/concertotromba

“All together – uno spettacolo da fare… insieme” arriva sabato 19 febbraio alle 21 al Teatro Magda Olivero a Saluzzo. Le associazioni che propongono la serata sono “Consulta Persone in Difficolta Volontari Saluzzo” ODV e “Liberi Dentro” ODV e con i “Tut a post” porteranno sul palco il messaggio che vincere la solitudine dedicandosi “insieme” agli altri, in modo particolare a chi ha più difficolta e vive con fatica, regala tanta ricchezza. Protagonisti della serata i “Tut a post” con altri ospiti tra cui il saluzzese Davide Bessone. Una vera band musicale con tanta e bella musica live, la danza, il teatro, la comicità e la riflessione saranno il racconto di come la solitudine non sia mai il modo migliore per affrontare la vita. Ingresso libero, prenotazione consigliata.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it

A Bagnolo Piemonte sarà la compagnia torinese “Il teatro di Ru e Ro” a salire sul palco del Teatro Silvio Pellico sabato 19 febbraio, per la terza serata della “Rassegna di Teatro e Musica

2021 – 2022”. “Come uccidemmo l’ammazzacaffé” è il titolo della commedia satirica di clownerie e cartoon 3D. Lo spettacolo, per il quale è necessaria la prenotazione obbligatoria, avrà inizio alle ore 21. Info: www.enteteatro.it e www.facebook.com/Ente-Teatro-Bagnolo-Piemonte

A Cuneo un importante concerto sinfonico inaugura, sabato 19 febbraio, alle 21 al Teatro Toselli, la stagione concertistica 2022 dell’Orchestra Bartolomeo Bruni.

Il programma, dal titolo “Quale Novecento”, inizia con le atmosfere impressionistiche della Petite Suite di Debussy, prosegue con l’incedere indefinito e fluttuante dell’Adagietto della V sinfonia di Gustav Mahler, per finire con un esempio di chiara e semplice struttura neoclassica, la Suite per orchestra dal Balletto “Pulcinella” di Stravinskji. Il concerto è a pagamento.

Prenotazioni ed informazioni: www.orchestrabruni.it

A Boves sabato 19 febbraio alle ore 17,30 al Teatro Borelli è in programma lo spettacolo "Casca il mondo, casca la terra". L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Info: www.melarancio.com/assaggi-ritorno-a-teatro

Per la rassegna “Domeniche a teatro” organizzati da Piemonte al Teatro Milanollo di Savigliano appuntamento domenica 20 febbraio alle 16,30 con la proposta del meraviglioso capolavoro di

Luis Sepùlveda “La gabbianella e il gatto” con in scena Cristiana Voglino, Paolo Sicco,

Monica Calvi, Pietro Del Vecchio. Musiche composte ed eseguite da Matteo Curallo. Regia Renzo

Sicco per Assemblea Teatro. Info su: www.comune.savigliano.cn.it

A Saluzzo Matteo Fabi, giovane violoncellista cuneese, è il protagonista, domenica 20 febbraio alle 17, dei “Salotti Musicali” al Monastero della Stella. Il programma spazia dal Barocco al Novecento tra le grandi pagine per violoncello solo, composte da Bach, Ernest Bloch e György Ligeti. Ingresso libero. Prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni

Al Toselli di Cuneo proseguono le "Domeniche a teatro”. Domenica 20 febbraio alle 17.30 è in programma lo spettacolo della compagnia Quintoequilibrio “(una) Regina”. Età consigliata dai 6 anni. È possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Dronero domenica 20 febbraio al teatro civico alle 16 è in programma lo spettacolo “RE ARTÙ” per la stagione “Il teatro fa il suo giro - E le risalite”, organizzata da Santibriganti teatro. Lo spettacolo racconta un mondo giusto, dove poter vivere in pace, dove tutti, uomini, donne, bambini e stranieri, sono uguali e hanno lo stesso valore, dove tutti portano rispetto al prossimo e cercano di essere d’aiuto. Info: www.santibriganti.it/stagione-spaesamenti

Domenica 20 febbraio nuovo appuntamento al Teatro Busca di Alba con la rassegna “Famiglie a Teatro”. Alle ore 16.30, nella sala Marianna Torta Morolin, il sipario si alzerà sullo spettacolo “Valentina vuole”, favola di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. Ma è anche la storia semplice di una bambina, che è anche una principessa molto viziata. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Prevendite disponibili sul circuito Piemonte Ticket e presso il botteghino del teatro il giovedì pomeriggio e prima dello spettacolo. Biglietti su: www.ticket.it

Musei e mostre

Al complesso museale “Cav. G. Avena” di Chiusa di Pesio fino a sabato 19 febbraio, in occasione di San Valentino, viene offerta la possibilità di trascorrere la festa degli innamorati, per celebrare l’amore in tutte le sue forme, in particolar modo per l’arte e la storia. Atmosfere romantiche e magia al museo dove si potranno visitare gratuitamente in coppia la raffinatezza della Regia fabbrica de’ vetri e cristalli, la tradizione artigiana della ceramica, i reperti archeologici dei bronzi

del Monte Cavanero, la storia più recente della Resistenza e la mostra temporanea “Dialogo”.

A tutte le coppie che visiteranno il museo viene offerto un omaggio.

È stato allestito un vero e proprio set romantico, una postazione per i selfie con l’invito a postarli su Instagram. Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Cherasco apre sabato 19 febbraio alle 16 a Palazzo Salmatoris la mostra “Guido di Montezemolo (1878-1941). La poetica della pittura tra Verismo e Ritorno all’ordine”, allestita in collaborazione con Luca Mana, esperto d’arte. L’esposizione racconta la vita e il lavoro dell’artista attraverso una selezione di cinquanta opere, scelte tra quelle che i discendenti tutt’oggi custodiscono gelosamente. La mostra aperta fino al 15 maggio avrà il seguente orario: mercoledì, giovedì e venerdì: 14.30 - 18.30; sabato e domenica: 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00. Ingresso libero.

Info: https://eventi.comune.cherasco.cn.it

A Cuneo sabato 19 e domenica 20 febbraio sono in calendario tre eventi nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Sabato 19 febbraio si tiene una speciale visita alla mostra guidata dal suono mentre domenica 20 febbraio vengono proposti un nuovo appuntamento con il percorso dedicato all’arte contemporanea e alle ragioni che ci fanno innamorare di un’opera e un laboratorio creativo per bambini. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it

Nell’ambito della mostra “Inaspettata bellezza” allestita dal Gruppo fotografico albese nel palazzo Giacomo Morra di piazza Medford ad Alba continua una serie di proposte dedicate al mondo della fotografia: incontri con autori, associazioni, dibattiti, laboratori e altre iniziative.

Sabato 19 febbraio, alle 21, è in programma una serata con Francesco Cito e Angelo Ferrillo che presenteranno “Palestina. Un uomo e il racconto di una terra”.

Domenica 20 febbraio, alle ore 17, Luca Nizzoli Toetti sarà l’ospite d’onore dell’incontro dedicato all’Europa. Info: www.gruppofotograficoalbese.it

Sabato 19 febbraio dalle ore 14, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po in piazza Denina 5 a Revello, si svolge “Un carnevale bestiale”, un laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età. La partecipazione è gratuita. Info: www.facebook.com/vesulus

Si inaugura alla Fondazione Pavese di Santo Stefano Belbo, sabato 19 febbraio alle 17, la mostra

“Cartoline d’epoca – La storia delle Langhe nelle cartoline del secolo scorso” a cura del

collezionista Angelo Magliacane. Si tratta di un percorso tra i borghi delle Langhe che si

snoda tra le immagini e le memorie immortalate nelle cartoline d’epoca collezionate nel

tempo da Angelo Magliacane, che saranno esposte nella chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo

dal 14 febbraio fino al 31 marzo dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.

Info: www.facebook.com/FondazioneCesarePavese

A Bene Vagienna, oltre all’area archeologica dell’antica città romana con i resti del teatro e dell’anfiteatro, si possono visitare le mostre allestite negli antichi palazzi del centro storico. Nel campanile della chiesa parrocchiale, in piazza Botero, si trova la rassegna di opere firmate da Pier Paolo Giraudo, dal titolo “Dipingere è raccontare”. A palazzo Lucerna di Rorà è collocata la mostra internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione “Il tangibile e l’immaginario”. La terza delle tre esposizioni è “Caffè... dolce o amaro?” con allestimento di argenti e porcellane, provenienti da una collezione privata a casa Ravera. La cella del campanile della chiesa parrocchiale apre nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; casa Ravera e palazzo Lucerna di Rorà hanno lo stesso orario.

Domenica 20 gennaio nella chiesa dei Disciplinanti bianchi sarà inaugurata la mostra “Opere grafiche dei Surrealisti”. I lavori provengono da una collezione privata, di Fabio Durante. Il pubblico potrà ammirare litografie, acqueforti, acquetinte e incisioni a puntasecca di Matta, Bellmer, Lam, Masson, Ernst, Dalì, Miró e Chagall prodotte dagli anni Cinquanta agli anni Settanta.

Ingresso libero, richiesto il Green pass. Info: www.amicidibene.it

La Biblioteca civica di Alba, fino a sabato 5 marzo, ospita la mostra fotografica

di Giancarlo Ricatto intitolata “Andare oltre l’immagine”.

L’esposizione sarà visitabile durante l’orario di apertura della biblioteca (dal martedì al

venerdì: 9-12.30 e 14-18; sabato: 9- 12.30; chiuso lunedì e festivi). L’ingresso è libero, seguendo le norme anticovid vigenti.

Outdoor

A Pian Munè, Paesana, le piste da sci sono aperte nel fine settimana. Per chi vuole raggiungere la località per un trekking invernale questo è il periodo giusto: giornate soleggiate, temperature ideali e panorami mozzafiato. Si raccomanda l’uso della giusta attrezzatura, meglio se con ramponcini. Il rifugio Pian Munè a 1535 metri è aperto tutte le sere. Il Rifugio in quota è aperto il fine settimana. Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Limone Piemonte sono aperte le piste della Riserva Bianca e si può utilizzare la pista di pattinaggio. Scopri di più su: www.facebook.com/limoneriservabianca

A Frabosa Soprana è possibile sciare su tutta la pista di Malanotte, compresa la parte bassa.

Info: www.facebook.com/frabosaski

Sabato 19 febbraio torna a Prato Nevoso il Saluto al sole, per assaporare lo spettacolo della natura mentre il sole cede il posto alle stelle, dipingendo il cielo di mille sfumature. Circondati di un panorama unico ed incontaminato, per un sabato sera alternativo ed indimenticabile. Si sale a quota 2000 metri con la telecabina “La rossa panoramica” per guardare il sole tramontare tra le cime delle Alpi. All’arrivo in quota è previsto un aperitivo con accompagnamento musicale. Appuntamento dalle 15 alle 18. Info: www.facebook.com/PratoNevoso

Anche ad Artesina si può sciare. Scopri le piste aperte su: www.facebook.com/Artesina

Ad Entracque le piste da fondo sono aperte grazie all'innevamento artificiale, che consente di poter godere della neve. Sono aperti alcuni impianti, la seggiovia e il tappeto, con il campo scuola per chi vuole muovere i primi passi sulla neve in tutta sicurezza.

Info: www.facebook.com/centrofondoentracque

A Vinadio è aperto il Centro Fondo Terme di Vinadio. La particolare posizione geografica, la poca esposizione al sole rendono Bagni il luogo ideale per la pratica del fondo.

A Chiusa Pesio è aperta la pista di sci di fondo da 2,5 km del Centro sportivo Marguareis. Presso il Centro è possibile noleggiare sci con materiali nuovi e tecnicamente evoluti sia per la tecnica classica che per la tecnica libera. Sono presenti spogliatoi, servizi, infermeria dotata di defibrillatore. L’ultima neve rende affascinante il paesaggio intorno alla pista.

Info: www.vallepesioservizi.it

Per avere un panorama completo sugli sport invernali praticabili nella Granda vai su: www.cuneoneve.it