Il Carnevale di Saluzzo entra nel vivo: domenica c’è l’investitura della Castellana

Nonostante tutto, a Saluzzo sarà Carnevale anche quest’anno. Domenica 20 febbraio alle 10, in presenza dagli spazi de Il Quartiere – Ex caserma Mario Musso della Fondazione Amleto Bertoni si terrà l’investitura ufficiale della 69ª Castellana del Carnevale di Saluzzo (che indosserà un abito firmato da Bruna Couture e realizzato grazie al contributo di Confcommercio Imprese per l’Italia Saluzzo e zona) con presentazione di Ciaferlin – Aurelio Seimandi, dei Ciaferlinot e delle Damigelle. Parteciperanno le maschere dell’associazione J’amis d’l Carlevè e, in video, saranno trasmessi i saluti di importanti Maschere d’Italia che come ogni anno non faranno mancare il loro supporto all’evento. La partecipazione è su ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 140 con obbligo di Green pass base). L’investitura verrà poi trasmessa alle 14.30 sul canale Facebook della Fondazione. Il 94° Carnevale Città Saluzzo, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in sinergia con la Proloco di Rivoli, proseguirà poi secondo un calendario di appuntamenti in presenza e live giornalieri sempre sulla pagina Fb della Fab, “antipasto” dell’evento clou di domenica 27 febbraio quando sarà tempo di sfilata ufficiale per quello che è ormai noto come il “Carnevale indoor più grande del mondo”. Intanto, sono sempre aperte le iscrizioni per partecipare al contest on-line: per gli oratori la scadenza è fissata a domenica 20 febbraio, per le famiglie c’è tempo fino a venerdì 25 febbraio. Infine i carristi: entro le 12 di sabato 26 febbraio, dovranno mandare via mail all’indirizzo segreteria@fondazionebertoni.it una breve relazione del proprio carro, spiegandone modalità di costruzione. Tutte le informazioni e i regolamenti sono sul sito della manifestazione all’indirizzo www.carnevaleindoor.it. Si può anche scrivere all’indirizzo info@fondazionebertoni.it.

“La grande partecipazione dello scorso anno al Carnevale indoor ha dimostrato la voglia della nostra comunità di non rinunciare alla “gran baldoria” e da subito ci ha spinto a tentare ogni mezzo per poter riportare la manifestazione, in qualche forma, per i luoghi di Saluzzo – afferma il Consigliere delegato al Carnevale Giuseppe Cavaglieri -. Se anche quest’anno, purtroppo, non riusciremo a scendere in strada per guardare la sfilata, negli ultimi giorni abbiamo rimodellato il programma per permettere quanto più possibile di svolgere piccoli eventi in presenza e in sicurezza, in particolare dedicati a famiglie e bambini, i veri protagonisti del Carnevale. Gli artigiani carristi e i gruppi oratoriani ci mostreranno le loro composizioni, le nostre maschere cittadine sono pronte a lanciare manciate di coriandoli digitali e, ove possibile, presenzieranno agli eventi organizzati, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Speriamo di coinvolgere ancora più “amanti del carnevale” a mandare le foto dei loro costumi per il grande contest finale. L’augurio per questa edizione è di imparare dai bambini, che ancora sono capaci di meravigliarsi. Vi invitiamo a mascherarvi e a mandare tante belle fotografie anche dai luoghi più belli della nostra magnifica città”.

Di certo, l’avvicinamento al grande contest del 27 febbraio non farà certo annoiare. Si parte lunedì 14 febbraio (in replica lunedì 21 febbraio) con un appuntamento in presenza per i bambini: presso il Salone “Sarvanot” di Castellar si terrà il laboratorio creativo “Costruiamo il Carnevale” – Mascherine, copricapi, decorazioni. L’appuntamento è per le 15.30 per la fascia 6-11 anni e alle 17 per la fascia 3-6 anni accompagnati (Green pass obbligatorio per i genitori, prenotazioni e informazioni al 345/1494754). Venerdì 18 febbraio alle 15, si terrà la visita guidata aperta al pubblico “Ciaferlin alla scoperta delle bellezze di Saluzzo” a cura di Porta di Valle – Visit Saluzzo e in collaborazione con Musa (max 15 partecipanti -con prenotazione obbligatoria su whatsapp attraverso il sito www.visitsaluzzo.it – 339/4971686). La visita sarà poi trasmessa sulla pagina FB della Fondazione Bertoni giovedì 24 febbraio alle 16.30. Sabato 19 febbraio, alle 21, al Cinema Teatro Magda Olivero, serata dal titolo “All together now” (prenotazione consigliata: cpdsaluzzoodv@gmail.com – 335/7253664). Le associazioni che propongono l’evento, entrambe saluzzesi, Consulta Persone in Difficoltà Volontari Saluzzo ODV e Liberi Dentro ODV, porteranno sul palco il messaggio che vincere la solitudine dedicandosi “insieme” agli altri, in modo particolare a chi ha più difficoltà e vive con fatica, regala tanta ricchezza.

Martedì 22 febbraio alle 16.30 in diretta sulla pagina Fb della Fondazione Amleto Bertoni, andrà in onda “Le Maschere raccontano la storia di Ciaferlin e della Castellana” dedicato ai più piccoli. Venerdì 25 febbraio, dalle 15.30 presso gli spazi de Il Quartiere, “Giochi in legno e laboratori creativi per i bimbi”, a cura di Ludobus e Centro Famiglie (prenotazione sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587 – per i genitori accesso consentito con Green Pass). Sabato 26 febbraio, sarà la volta di due laboratori musicali a cura della Fondazione Scuola APM: alle 10 dedicato ai bambini tra i 3 e i 5 anni e alle 11 per i bambini tra i 5 e i 9 anni (prenotazione sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587 – per i genitori accesso consentito con Green Pass). Alle 10.30, sotto l’Ala di Ferro di piazza Cavour appuntamento con la “Colazione di Ciaferlin”. Dalle 16, sarà invece possibile ammirare le Maschere di Saluzzo in giro per le vie del centro cittadino. Ogni sera infine, da domenica 20 febbraio a martedì 1° marzo, dalle 21.30 in diretta sulla pagina Fb della Fondazione Amleto Bertoni andrà in onda “La Gran Baldoria”, la trasmissione condotta da Ciaferlin con protagonisti la Castellana, le Damigelle e i Ciaferlinot, con tanti ospiti.