A Fossano al via un corso di difesa personale, gratuito, per le donne di ogni età

Dal 21 febbraio C.a.d.p Ju Jitsu di Fossano propone un corso di difesa personale, gratuito, aperto a donne di tutte le età. Nell'importante anniversario del quarantennale dalla sua fondazione, il C.a.d.p. Ju Jitsu, associazione sportiva di Fossano, ripropone, dopo il biennio pandemico, un percorso di difesa personale di base destinato alle donne di ogni età.

Il progetto, della durata di dieci lezioni bisettimanali - il lunedì e il giovedì dalle ore 19 alle ore 20 - aperto a tutte, prenderà il via lunedì 21 febbraio presso la palestra comunale di Fossano in via Cherasco 7.

Spiega Gabriele, uno degli animatori dell'iniziativa: "Anche a nome del presidente Giorgio, siamo stati felici di riprendere, dopo tanti mesi di scarsa attività, i corsi ordinari per adulti e per minori. Il percorso completo si sviluppa lungo tutto il periodo scolastico da settembre a giugno e impegna quest'anno dai venti ai trenta allievi. La proposta di "assaggio" delle tecniche di Ju Jitsu che, come detto, si svilupperà per cinque settimane fino a giovedì 17 marzo, è totalmente gratuita e nelle nostre intenzioni dovrebbe incuriosire e rinfoltire il gruppo di allieve dei corsi ordinari, avvicinando ad una arte marziale che viene da noi formulata interamente a scopo di difesa".

L'accesso avviene con green pass ed è consigliato un abbigliamento comodo per agevolare i movimenti.