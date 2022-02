All'Unitre di Fossano, Yvonne Fracassetti incontra il pubblico sul suo ultimo libro "Partire"

Si terrá 19 febbraio a partire dalle 15,30 presso l'Aula Magna dell'Unitre di Fossano, via Salita al Castello 4, l'incontro con Yvonne Fracassetti Brondino sulla sua ultima fatica letteraria "Partire. Storia di una famiglia italiana emigrata in Francia".

Scritto a quattro mani con il fratello Alain, i due autori hanno ricostruito in un susseguirsi di difficili avventure, identità occultate e sana determinazione le vicende legate alla migrazione dei propri genitori, i quali, esattamente un secolo fa, hanno intrapreso un precario viaggio della speranza, spostandosi dalla provincia bergamasca alla Francia in cerca di riscatto dalla propria esistenza italiana e trovando dapprima identiche, se non peggiori, difficoltà in un contesto segnato da miseria, malattia, guerra e fascismo.