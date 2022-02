Lpm Bam Mondovì-Soverato 3-0, il tecnico delle calabresi Bruno Napolitano: "Tanto amaro in bocca per gli errori commessi nel primo set" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì questo pomeriggio ha superato al PalaManera la Ranieri International Soverato per 3-0, ottenendo così la sua quarta vittoria consecutiva. Prestazione convincente per le pumine, che solo nel primo set hanno faticato prima di avere la meglio sulla formazione calabrese.

Il tecnico del Soverato Bruno Napolitano non fa drammi per la sconfitta in terra monregalese, anche se lascia Mondovì con più di un rammarico per non aver concretizzato alcune situazioni favorevoli create nel primo set. I pensieri dell'allenatore delle calabresi, tuttavia, sono già rivolti ai prossimi impegni con Albese Como e Anthea Vicenza. Di seguito l'analisi del match con Bruno Napolitano: