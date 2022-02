Volley A2/F: impegno ostico per il Puma! la Lpm Bam Mondovì oggi ospita il Volley Soverato

Penultimo impegno casalingo di regular season per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio alle ore 17 affronterà al PalaManera la formazione calabrese della Ranieri International Soverato, nel match valido per la 9^ giornata di ritorno. Un impegno ostico, con un’avversaria che pur avendo già in tasca l’accesso ai play-off cercherà di consolidare e perché no, di migliorare la propria posizione di classifica.

Di contro le Pumine, che nutrono ancora flebili speranze di riagganciare il treno per il primo posto, non hanno altra soluzione che quella di ottenere una vittoria piena. Un successo, inoltre, blinderebbe di fatto la terza posizione della Lpm, che si garantirebbe così una buona posizione di partenza nell’eventuale scacchiere dei play-off. Di questi tempi, tuttavia, le Pumine preferiscono evitare di fare calcoli. Concentrazione e occhi puntati, dunque, solo sull’avversario odierno.

Il Volley Soverato di coach Bruno Napolitano dovrebbe scendere in campo con Francesca Saveriano al palleggio; da centrali agiranno Chiara Riparbelli e Sara Tajè, mentre l’asse laterale sarà formato in alternanza tra Giorgia Quarchioni, Simona Buffo e Gaia Badalamenti; infine Federica Ferrario confermata nel ruolo di libero. Gli arbitri designati per questo incontro sono Antonio Mazzarà (Milano) e Paolo Scotti (Sospiro -Cr). Al PalaManera il fischio d’inizio è fissato per le ore 17.