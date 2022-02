Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Soverato 3-0, la soddisfazione di coach Solforati: "Prestazione convincente" (VIDEO)

Quarta vittoria consecutiva per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio ha superato al PalaManera la Ranieri International Soverato per 3-0. Una vittoria netta e meritata, giunta al termine di un match ben condotto dalle pumine, particolarmente incisive in attacco dove tutte hanno fatto bene e dove ha spiccato la MVP dell'incontro Leah Hardeman (18).

La banda statunitense del Puma, infatti, è tornata finalmente ad esprimersi ai suoi livelli, tanto da essere devastante in alcune fasi del match. Una vittoria convincente e confortante, la quarta consecutiva, ottenuta a pochi giorni del recupero del match contro l'Eurospin Ford Sara Pinerolo, in programma a Villafranca mercoledì 23 febbraio (ore 20), che già da oggi si preannuncia entusiasmante.

Dopo la vittoria conquistata contro il Soverato e in attesa del derby piemontese, ecco cosa ha detto ai nostri microfoni il tecnico della Lpm Matteo "Bibo" Solforati: