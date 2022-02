Volley A2/F: il Puma fa poker! La Lpm Bam Mondovì supera la Ranieri Soverato per 3-0

La Lpm Bam Mondovì regola la pratica Ranieri Soverato con grinta e carattere grazie a un secco e meritato 3-0. Dopo un primo set combattuto, le pumine hanno espresso una pallavolo concreta, all’insegna di una difesa attenta e di un attacco spumeggiante. Una buona prestazione, che conferma il buon momento delle ragazze di coach Solforati, alla quarta vittoria consecutiva.

Le pumine come detto hanno brillato soprattutto in attacco, con Taborelli e Populini in gran forma e con Leah Hardeman a tratti devastante. Le calabresi sono apparse poco incisive e hanno probabilmente accusato un pizzico di stanchezza per essere scese in campo mercoledì scorso contro il Pinerolo. Nelle calabresi la migliore in campo è risultata Sara Tajè. Mercoledì 23 febbraio le pumine sono attese dal derby contro il Pinerolo.

PRIMO SET: attacco monregalese impreciso e Soverato subito sullo 0-2. Pronta risposta delle pumine, che dopo il doppio ace di Beatrice Molinaro si portano sul 3-2. Nelle padrone di casa inizia a funzionare anche il muro e la Lpm avanza sul 7-5. Si torna in parità. Sul punteggio di 9-8 coach Napolitano chiama il primo time-out. Si rientra in campo è arriva un break per la formazione ospite, avanti 9-11 grazie a una Sara Tajè in gran giornata. Si continua a lottare punto a punto. Controsorpasso del Puma, che va a condurre sul 14-12. Coach Napolitano interrompe nuovamente il gioco per chiamare il secondo time-out, quando il tabellone indica il punteggio di 18-16. I punti di vantaggio delle pumine salgono a 3 sul 20-17. Le calabresi recuperano due lunghezze e sul 21-20 è coach Solforati a chiamare il time-out. Dopo l’attacco vincente di Veronica Taborelli arrivano 3 set-point per la Lpm. Al secondo tentativo Leah Hardeman buca il muro ospite e trova il punto del 25-22.

SECONDO SET: il muro di Taborelli porta la Lpm in vantaggio. Ace di Alessia Populini e pumine sul 4-1. Tentativo di fuga delle padrone di casa, avanti 10-4. Time-out richiesto dalla panchina calabrese sull’11-4. Le ragazze di Solforati continuano a tenere alta la guardia, mantenendo un buon vantaggio sul 14-8. Leah Hardeman ha la mano calda e schiaccia a terra il punto del 17-8. Nuovo time-out chiesto da coach Napolitano. Due punti recuperati dalla formazione ospite. Le pumine riprendono a spingere e dopo il doppio ace di Veronica Taborelli si arriva sul 20-10. Il Soverato sembra aver smesso di crederci e le pumine chiudono in scioltezza sul 25-13 un set dominato.

TERZO SET: si riparte all’insegna dell’equilibrio, confermato dal punteggio di 4-4. Soverato impreciso in attacco e pumine che vanno a condurre 9-6. Ancora Leah Hardeman a segno ed Lpm sul 12-10. Ace di Gaia Badalamenti e risultato in parità. Ancora equilibrio sul 15-15. Time-out chiesto da Napolitano sul 17-15. Le pumine sono in fuga e sul 24-18 arrivano 6 match-point. Il Soverato recupera due lunghezze, ma poi cede per il definitivo 25-20.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli 14, Populini 11, Montani 5, Giubilato, Cumino 1, Pasquino, Hardeman 18, Ferrarini, Molinaro 7, Trevisan, Bisconti. Allenatore: Matteo “Bibo” Solforati; 2° All. Claudio Basso

RANIERI INTERNATIONAL SOVERATO: Mennecozzi, Badalamenti 8, Ferrario, Quarchioni 5, Saveriano, Gabbiadini, S.M. Ascensao, Chiara Riparbelli 5, Tajè 10, Buffo 6, Foucher 6, S.R. Ascensao. Allenatore: Bruno Napolitano; 2° All. Diego Boschini

ARBITRO: Antonio Mazzarà (Milano); Paolo Scotti (Catania)