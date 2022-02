C’è anche un po’ di Bra nel film ‘Bullying giovani ragazzi’ diretto da Nicola Palmese

In tempi come quelli che stiamo vivendo, il bullismo continua ad essere una delle maggiori preoccupazioni sia per le istituzioni educative, sia per le famiglie ed i bambini che soffrono.

Questo tema è affrontato con tatto e sensibilità anche dal cinema. Strappandoci una risata (amara), facendoci scendere una lacrima o stupendoci con gli effetti speciali della realtà.

È il caso di ‘Bullying giovani ragazzi’, che segna l’esordio alla regia dell’attore Nicola Palmese. La pellicola è stata girata a Grugliasco, con colonna sonora e musiche di Mauro Verri. Racconta atti di bullismo perpetrati dai 4 protagonisti: Ludovica Iacobellis (Rebecca), Andrea Signoriello (Andrea) e Diego Puchet (Diego).

“Nello sviluppo della storia - spiega Palmese - i ragazzi riusciranno a vedere, loro malgrado, la differenza tra l’atto di bullismo e il reato e quanto il confine per passare dall’uno all’altro sia sottile. Ma il finale è positivo, dimostra che si può cambiare e che, non solo i ragazzi, ma pure gli adulti possono sbagliare”. Cameo per il regista che interpreta un poliziotto in borghese.

Diplomato attore, Palmese vanta un workshop di regia con Pupi Avati e molte apparizioni in produzioni tv e film (La sposa su Rai 1, Una Ferrari per due con Neri Marcoré, Fuori classe 2 con Luciana Litizzetto, prossimamente su Sky Il re con Luca Zingaretti e su Mediaset Giustizia per tutti con Raoul Bova). Nel cast attori e notorietà della tv: Edoardo Raspelli (Mela Verde), Barbara De Santi (Uomini e donne), Sylvie Lubamba (Markette), Camilla Ricciardi (Il collegio 2), per citarne alcuni.

“Ringrazio la preside dell’Istituto e la classe I T del 2019, anno in cui abbiamo cominciato a girare, dovendo poi sospendere per il Covid. Coinvolte 90 maestranze tra attori protagonisti, figuranti e comparse”, conclude il regista.

Curiosità. Ha partecipato alle riprese anche la braidese Mihaela Gabriela Miraglia, nota per essere Miss lady glamour Italia, che ha commentato così l’esperienza sul set: “Nel film interpreto un’infermiera dell’ospedale psichiatrico. Ho avuto la fortuna di vedere tantissime scene che mi hanno emozionata e, pur sapendo che era un film, ho pianto veramente”. Aggiungendo: “La storia parla della crudele realtà che i nostri figli purtroppo devono affrontare. Tutto il film è importante ed è molto bello. Sarà anche proiettato nelle scuole per insegnare ai ragazzi che essere bulli non serve a niente”.

Il film diventerà materia dei festival cinematografici nella categoria ‘tema sociale’ e sarà fuori concorso a Cannes e Venezia. Attesa un’uscita sulla tv nazionale e, appena la situazione pandemica lo consentirà, una prima visione al cinema. Preparate i fazzoletti. (Silvia Gullino)













Foto 1: il cast di attori del film