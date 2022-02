L'allenatore campione d'Europa del volley torna nella "sua" Cuneo dopo più di 15 anni [VIDEO]

SOGNATORI CON I PIEDI PER TERRA. E' stato questo il tema della serata che si è svolta ieri sera a Cuneo nel teatro dei salesiani.

A declinare il tema sono stati Fefè De Giorgi, Aldo Baudino, Maurizio Damilano. Atleti, allenatori e campioni dello sport, hanno parlato dei loro momenti bui, dei sacrifici che ogni atleta affronta, delle sconfitte e dei successi. E di come ci si reinventa uomini dopo essere stati campioni.

Il ct della nazionale maschile di pallavolo che ha vinto gli Europei nel 2021, legatissimo a Cuneo, città in cui ha vissuto e dove ha vestito la maglia dell'Alpitour per tre stagioni e dove è stato allenatore e giocatore per altre due, è stasto accolto da un enorme affetto.

Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni, intervistato da Cesare Mandrile

Ai nostri microfoni anche il campione olimpico di marcia a Mosca 1980 Maurizio Damilano

Ecco cosa ci ha detto il campione di sci alpino paralimpico cuneese Aldo Baudino