"La piscina di Mondovì ha ripreso a lavorare": i ringraziamenti di Luca Robaldo

Gentile direttore,

la piscina comunale ha ripreso a lavorare, ad accogliere monregalesi e non, ad ospitare le associazioni sportive e - come presto farà - gli alunni delle scuole.

Non era un risultato scontato, ancor più nel bel mezzo di una pandemia e con il "caro energia" che sta creando enormi difficoltà a tutti e che, nel settore natatorio, sta portando alla chiusura alcuni impianti.



Sono stati spesi molti ringraziamenti e ad ognuno di questi mi unisco. Ai dipendenti comunali, ai tecnici privati, ai colleghi di Giunta, agli Amministratori dei Comuni vicini. Ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza che hanno creduto e sostenuto questa progettualità, e fra questi ultimi voglio citare l'avvocato Tarolli che (anche grazie alla sua decennale esperienza nel settore) ha fornito suggerimenti utili.



Questa riapertura, l'ostinazione con la quale l'abbiamo perseguita e l'impegno che ci abbiamo messo, è il risultato di un'intera città. E non è tanto della piscina "ritrovata" che dobbiamo andare orgogliosi bensì di una Mondovì che sa trovare in sé la forza di ripartire, di rimettere le cose a posto, di non lasciare nessuno indietro.

Una città unita, attiva, solidale che trae forza dalle proprie differenze e che sa fare sinergia quando serve.

Guardiamo avanti, con fiducia.



Luca Robaldo - Assessore allo Sport Comune di Mondovì