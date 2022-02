Bra, dal Mercato della Terra alla tavola con la ricetta 'toma e carciofi' di Maria Mesiano

Se non sapete come interrompere la monotonia della vostra dieta, ecco la ricetta che stavate aspettando: toma e carciofi. L’ha preparata per noi l’amica Maria Mesiano, insegnante di professione e cuoca per passione (ve la ricordate vero?).

Un piatto super instagrammabile, di quelli facili da preparare. Ecco tutti i passaggi dettati da Maria: “Tagliate sottile sottile un carciofo. Salate quanto basta, date una spruzzata di limone e versate un filo d’olio extravergine. Quindi, mescolate il tutto, aggiungendo le noci e la toma. Il piatto è pronto per essere servito”.