Da tutta la provincia per l'aperitivo libero a Cuneo. E sabato prossimo si ripete

"E' stato un successo. Alla fine eravamo in più di mille. E non abbiamo lasciato una sola cartaccia a terra, era tutto pulito quando siamo andati via".

A dirlo Beppe Lauria, consigliere comunale di Cuneo e tra le anime del movimento contro il certificato verde in Granda e non solo.

E' soddisfatto del successo dell'iniziativa lanciata da tutti i movimenti della provincia di Cuneo: un aperitivo libero e resistente per strada, dove ognuno ha portato e condiviso cibo e bevande, allestendo tavolini improvvisati in via Roma, utilizzando le panchine, offrendo focacce, torte, vino e bibite ai passanti, nelle adiacenze del Municipio del capoluogo.

Ritrovo in piazza Virginio verso le 17.30 e poi verso la via centrale della città vecchia, dove ora dopo ora si sono radunate centinaia e centinaia di persone, diventate circa mille. Un successo non così inaspettato, per Lauria. Che lancia un nuovo appuntamento per il prossimo sabato, dove si aspetta ancora più partecipazione.

"Torneremo a ritrovarci e saremo ancora più organizzati".