Tutti a tavola con la frittata di spaghettini, preparata dalla musicista braidese Enrica Boglioli

Sembra proprio che questa pandemia stia tirando fuori lo chef stellato che è in noi. Come nel caso di Enrica Boglioli, insegnante di pianoforte della scuola “Musicando” di Bra, che ha messo alla prova le nostre papille gustative con la frittata di spaghettini, una ricetta semplice, ma gustosa.

Gli ingredienti sono per 4 persone e prevedono: 4 uova, 300 g di spaghettini, 2 formaggini morbidi, 1 manciata di parmigiano grattugiato, 100 g di prosciutto cotto in una sola fetta e un po’ di burro. Procedimento. Cuocete gli spaghettini al dente in acqua salata e scolateli bene. Conditeli con il formaggio, il parmigiano e il prosciutto tagliato a dadini molto piccoli. Unite le uova sbattute in precedenza e leggermente salate.