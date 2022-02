Bene Vagienna, importante fronte di incendio domato in serata in frazione Buretto

Un importante fronte di incendio sviluppatosi in serata in frazione Buretto, a ovest del capoluogo di Bene Vagienna, è stato domato poco prima delle 23 di oggi, domenica 20 febbraio.



Il sindaco Claudio Ambrogio e l'assessore Mattia Marengo, attivatisi a supporto degli operatori dell'emergenza, ringraziano per la tempestività e la competenza le squadre di Vigili del Fuoco intervenute, la cui azione ha permesso di estinguere le fiamme in poche ore, anche considerando il rischio di vento forte previsto per la giornata di domani, lunedì 21.



A quanto si apprende, tolta la vegetazione bruciata, l'incendio non dovrebbe aver procurato danni a strutture, abitazioni e persone.