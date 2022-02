Fiamme in un canneto a Costigliole Saluzzo: notte di lavoro per i Vigili del fuoco [FOTO e VIDEO]

Un grosso incendio è divampato, nella tarda serata di ieri (sabato) in un canneto lungo via Piasco, a Costigliole Saluzzo. Le fiamme sono state segnalate in un'area lungo il torrente Varaita.

Scattato l'allarme sul posto sono subito giunti diversi mezzi dei Vigili del fuoco, inviati dalla centrale operativa di corso De Gasperi, a Cuneo.

Sono intervenute le squadre di Saluzzo e di Busca, che hanno lavorato per diverse ore per avere la meglio sul rogo.

L'intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme, che sono state circoscritte senza che vi fossero danni alle abitazioni.

A seguire in prima persona le operazioni di spegnimento, anche il sindaco Fabrizio Nasi, l'assessore Massimo Colombero, il vicesindaco Nicola Carrino e l'architetto comunale Giuseppe Moi. In accordo con i Vigili del fuoco, il Comune ha fatto intervenire un mezzo escavatore, condotto da Valter Cavallo, per bonificare ulteriormente il sito ed evitare pericoli di reinnesco durante la notte.

A fornire aggiornamenti sull'evolversi del rogo, sia il vicesindaco Carrino che la pagina Facebook ufficiale del Comune di Costigliole Saluzzo.