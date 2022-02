Mondovì piange il cavalier Walter Cavallero

È morto nella notte, all’ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, il cavalier Walter Cavallero, 90 anni, titolare pensionato di autotrasporto.

Era presidente onorario dell’Associazione “Amici di Piazza”, di cui fu pure presidente effettivo per molti anni. Generoso ed ingegnoso, fu anima vigorosa per moltissime attività sociali, che richiedevano interventi complessi tecnici, dalla Mostra dell’Artigianato, alla castagnata, a concorsi di poesia piemontese e altre lingue naturali, all’allestimento di Mostre d’arte, alle attività sportive di pallone elastico o podismo.

La ristrutturazione delle varie sedi associative, per renderle funzionali e decorose, lo vide sempre in prima fila, anche per reperire i materiali necessari. Per il recupero di premi per le iniziative del sodalizio era imbattibile.

Si è impegnato a fondo per la realizzazione del monumento ai martiri resistenziali – il colonnello Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo e il vice brigadiere Salvo d’Acquisto – a Mondovì Piazza, completando alcuni mesi addietro la fontanella utile per i bimbi che frequentano il giardino pubblico.

A Frabosa Sottana, in frazione Riofreddo, riuscì a rinnovare, con interventi complessi, la cappella della borgata, seguita dai lavori ragguardevoli alla colonia agricola per orfani del Beila, a Roburent per il memoriale dei Partigiani, a Pra intervenne per sostenere i campi affrescati.

Le esequie saranno celebrate domani, lunedì 21 febbraio, ore 15, nella parrocchia del Cuore Immacolato di via Cuneo.