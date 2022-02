Preoccupazione ad Artesina per una perdita di gas, ma è un falso allarme

I Vigili del fuoco di Mondovì sono stati impegnati, per buona parte della notte, in un intervento ad Artesina.

Le squadre sono state allertate per una presunta fuga di gas, e si sono recate immediatamente sul posto. I pompieri, con l'ausilio anche dell'attrezzatura in dotazione al Corpo, hanno a lungo effettuato sopralluoghi in paese, specialmente all'interno di un condominio da oltre cento alloggi.

Arrivati sul posto poco prima delle 23, i Vigili del fuoco sono rimasti in paese fino alle 2, per poi rientrare in distaccamento: la ricerca, infatti, ha dato esito negativo. Non è stata trovata alcuna perdita di gas.