Ghisolfi verso l'audizione in Senato, il plausi al banchiere scrittore

Un passo importante verso il definitivo riconoscimento, per legge, dell'educazione finanziaria come disciplina destinata a fare parte stabilmente della programmazione scolastica nazionale.

Si stanno moltiplicando e si susseguono, in questi giorni, i messaggi di plauso e di felicitazioni verso il banchiere scrittore Beppe Ghisolfi, che mercoledì pomeriggio - su invito del presidente senatore Riccardo Nencini - interverrà come consigliere e unico rappresentante italiano nell'istituto mondiale delle casse di risparmio WSBI, nella consultazione indetta dalla commissione istruzione e cultura del Senato sul testo unitario del progetto di legge per istituzionalizzare l'insegnamento economico finanziario nelle scuole italiane.

"Gratitudine per la splendida opera svolta a favore delle giovani generazioni, della collettività e dell'Italia nel mondo" viene espressa dal professor Giuseppe Tardivo, fondatore del Campus di economia di Cuneo, che con il professor Ghisolfi ha condiviso numerosi eventi e lectio magistrali con gli studenti laureandi della Granda e di Torino.

"Grandissima soddisfazione" viene espressa da Giovanni Cuniberti, massimo esperto nel settore del risparmio gestito e della promozione di investimenti consapevoli per tutelare i patrimoni familiari dall'inflazione e al quale si deve la definizione di Ghisolfi quale "Piero Angela della edufinanza".

Il professor Carlo Ostorero definisce l'audizione una grande occasione di "qualità per la politica", mentre il dottor Pier Luigi Mina elogia le "non comuni doti di determinazione in campo socio culturale" di Beppe Ghisolfi.

Un anonimo elogiatore parla di "grandissimo onore per il nostro territorio, con l'auspicio che gli uditori siano all'altezza delle argomentazioni svolte".

Corrado Sforza Fogliani e Pietro Coppelli, presidente e condirettore generale della Banca di Piacenza, formulano all'amico Ghisolfi auguri di "proficua audizione. Proprio in occasione di eventi svolti con gli studenti abbiamo ricordato l'importanza che l'educazione finanziaria diventi materia di studio per tutti".

Felicitazioni e impegno a un attento ascolto arrivano dal senatore Dario Damiani, promotore di un progetto di legge e che con il banchiere scrittore ha condiviso vari eventi sul tema a Roma e nei territori.

Di grande gioia per l'avvenimento di mercoledì parla anche Ivano Tonoli leader di Confedes che definisce Ghisolfi "padre e pioniere dell'alfabetizzazione finanziaria", mentre sono innumerevoli e continui i messaggi di gratitudine e di buon lavoro che arrivano da professori, docenti e studenti che in migliaia hanno seguito le lezioni in presenza e online del Banchiere internazionale e autore dei manuali.