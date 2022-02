Una domenica da passare in Granda, tra la dolcezza del cioccolato e l'allegria del Carnevale

Le iniziative organizzate questa domenica in provincia si svolgeranno secondo le attuali disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Per ingresso a spettacoli, mostre e musei si richiede mascherina FFP2 e Green Pass. Consulta i riferimenti indicati per eventuali aggiornamenti o modifiche della programmazione e verifica le modalità di accesso alle manifestazioni nel rispetto delle normative vigenti. Tutti gli eventi di questa domenica li trovi su: www.cuneoholiday.com, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Città e paesi in festa

In piazza Galimberti a Cuneo, prosegue anche oggi, domenica 20 febbraio, dalle ore 10.00 fino a sera, la Festa del Cioccolato dove turisti e visitatori potranno degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale. Sarà una grande vera festa nel cuore di Cuneo, in modo particolare per bambini e ragazzi con la presenza del lunapark. Sono previsti i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, prenotabili direttamente sul sito internet, un mezzo simpatico per avvicinare i bimbi più piccoli al cacao. Gli adulti possono iscriversi ad alcune master class sulla lavorazione del cioccolato a cura dei Maestri della Choco Amore. Info: www.festedelcioccolato.it

Per prenotazione laboratori: https://festedelcioccolato.it/prenotazione-laboratori/





A Saluzzo questa domenica, 20 febbraio, alle 10, all’Ex caserma Mario Musso si terrà l’investitura ufficiale della 69ª Castellana del Carnevale di Saluzzo con presentazione di Ciaferlin, Aurelio Seimandi, dei Ciaferlinot e delle Damigelle. Parteciperanno le maschere dell’associazione J’amis d’l Carlevè e, in video, saranno trasmessi i saluti di importanti Maschere d’Italia che, come ogni anno, non faranno mancare il loro supporto all’evento. La partecipazione è su ingresso libero fino ad esaurimento posti (max 140 con obbligo di Green pass rafforzato). L’investitura verrà poi trasmessa alle 14.30 sul canale Facebook della Fondazione. Info: www.carnevaleindoor.it

Ogni sera, infine, da oggi a martedì 1° marzo, dalle 21.30 in diretta sulla pagina Fb della Fondazione Amleto Bertoni andrà in onda “La Gran Baldoria”, la trasmissione condotta da Ciaferlin con protagonisti la Castellana, le Damigelle e i Ciaferlinot, con tanti ospiti.





A San Michele di Mondovì torna uno degli appuntamenti più attesi dai bambini: il Carnevale. Pur continuando a prestare la massima attenzione, nel rispetto delle normative anti-Covid, grazie alla Pro loco di San Michele M.vì si potrà nuovamente festeggiare l’evento più colorato e divertente dell’anno. Oggi, domenica 20 febbraio, alle 14.30 sulla piazzetta del teatro in via Caduti 4, lo spettacolo di magia con il mago Trinchetto. A seguire animazioni, balli e giochi con l’Accademia del divertimento. La giornata si concluderà con la “grande pignatta” e la merenda.

Info sulla pagina Facebook della Proloco: www.facebook.com/Pro-Loco-San-Michele-Mondovì





A Caraglio oggi, domenica 20 febbraio, in piazza Cavour torna il Carnevale, in modalità ridotta, ma nel segno della tradizione. Dalle 11 avverrà la consegna delle chiavi a Cecilia e Roldano da parte del sindaco, dopo aver ricevuto le chiavi di Caraglio le maschere accenderanno il rogo e daranno alle fiamme il famoso dusu. Sarà obbligatorio l'uso della mascherina su tutta l'area della manifestazione ed evitare il più possibile di ammassarsi uno sull'altro. Al termine un piccolo rinfresco carnevalesco. Prenderanno parte alla manifestazione tante maschere dei paesi vicini e lontani. I bambini se lo desiderano saranno ben accetti mascherati e pieni di coriandoli e stelle filanti. Info: www.facebook.com/AssociazioneInsiemePerCaraglio





A Dronero in piazza Capitano è arrivato il Circo Peppino Medini con lo spettacolo "Il viaggio nel tempo". Acrobazia, trapezismo, equilibrismo, giocoleria, clown e magia: i numeri sono basati sulla sola bravura e professionalità dei suoi artisti, senza coinvolgere alcun animale.

Appuntamento oggi, domenica 20 febbraio, con uno spettacolo alle ore 16.30. Consigliata la prenotazione. Info: www.facebook.com/CircoPeppinoMedini





Questo fine settimana torna in Valle Grana l’atteso appuntamento gastronomico dedicato ad uno storico e identitario piatto locale: le Liguete che hanno origine dalle castagne essiccate. L’appuntamento si terrà anche oggi, 20 febbraio, a pranzo presso alcuni punti di ristorazione della vallata. Nell’ambito di questo evento verranno anche proposte ai commensali, in anteprima, per un loro giudizio in merito, le Sarasine, gallette della Valle Grana, prodotte con l’impiego delle Liguete della Cialancia, una solare e bellissima borgata da visitare di Pradleves, derivanti per la maggior parte dalle castagne varietà Siria, di ceci rossi saraceni cacabos di Caraglio e grano saraceno, detto anche Fourmentin. Scopri dove puoi gustarle su: www.piatlinaeciarda.com





A Fossano oggi, domenica 20 febbraio, ritorna ad animare il centro storico di Fossano il Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo. Sulle bancarelle sarà possibile curiosare e fare acquisti, dalle 8 alle 19, fra oggetti, libri, stampe, quadri e cornici, prodotti tessili, monete, francobolli e mobili antichi e tanti oggetti d’antan. In via Roma, Piazza Duomo, piazza Manfredi, via Cavour (zona pedonale) e nel centro storico si potranno visitare le tante bancarelle allestite da hobbisti e da appassionati di oggetti di antiquariato. Info: www.visitfossano.it

Sempre a Fossano in piazzetta delle Uova si continuerà a pattinare su ghiaccio fino al 27 febbraio. La pista di pattinaggio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19; il venerdì sera dalle 20,30 alle 23; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19; il sabato sera anche dalle 20,30 alle 23.





A Racconigi la bella panchina dell’amore allestita da “A Maiuscola” sarà a disposizione per il contest fotografico dei racconigesi e non solo, fino ad oggi, domenica 20 febbraio. Gli scatti con protagonisti grandi e piccini devono essere postati sulle pagine social in gara per “Racconigi città dell’amore”. Il vincitore si aggiudicherà il servizio fotografico di coppia firmato Ep, chi arriverà secondo e terzo porterà a casa un buono acquisto del valore di 100 euro da usare in un negozio del paese associato. Info: www.facebook.com/racconigincentro





Musica e spettacoli

Per la rassegna “Domeniche a teatro” organizzati da Piemonte al Teatro Milanollo di Savigliano appuntamento oggi, domenica 20 febbraio, alle 16,30 con la proposta del meraviglioso capolavoro di Luis Sepùlveda “La gabbianella e il gatto” con in scena Cristiana Voglino, Paolo Sicco, Monica Calvi, Pietro Del Vecchio. Musiche composte ed eseguite da Matteo Curallo. Regia Renzo Sicco per Assemblea Teatro. Info su: www.comune.savigliano.cn.it





A Saluzzo Matteo Fabi, giovane violoncellista cuneese, è il protagonista oggi, domenica 20 febbraio alle 17, dei “Salotti Musicali” al Monastero della Stella. Il programma spazia dal Barocco al Novecento tra le grandi pagine per violoncello solo, composte da Bach, Ernest Bloch e György Ligeti. Ingresso libero. Prenotazioni sul sito www.monasterodellastella.it/prenotazioni





Al Toselli di Cuneo proseguono le "Domeniche a teatro”. Oggi, 20 febbraio, alle 17.30 è in programma lo spettacolo della compagnia Quintoequilibrio “(una) Regina”. Età consigliata dai 6 anni. È possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





A Dronero questa domenica, al teatro civico alle 16 è in programma lo spettacolo “RE ARTÙ” per la stagione “Il teatro fa il suo giro - E le risalite”, organizzata da Santibriganti teatro. Lo spettacolo racconta un mondo giusto, dove poter vivere in pace, dove tutti, uomini, donne, bambini e stranieri, sono uguali e hanno lo stesso valore, dove tutti portano rispetto al prossimo e cercano di essere d’aiuto. Info: www.santibriganti.it/stagione-spaesamenti





Oggi, domenica 20 febbraio, nuovo appuntamento al Teatro Busca di Alba con la rassegna “Famiglie a Teatro”. Alle ore 16.30, nella sala Marianna Torta Morolin, il sipario si alzerà sullo spettacolo “Valentina vuole”, favola di desideri e sogni, vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. Ma è anche la storia semplice di una bambina, che è anche una principessa molto viziata. Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Prevendite disponibili sul circuito Piemonte Ticket e presso il botteghino del teatro il giovedì pomeriggio e prima dello spettacolo. Biglietti su: www.ticket.it





Musei e mostre

A Cherasco si può visitare a Palazzo Salmatoris la mostra “Guido di Montezemolo (1878-1941). La poetica della pittura tra Verismo e Ritorno all’ordine”, allestita in collaborazione con Luca Mana, esperto d’arte. L’esposizione racconta la vita e il lavoro dell’artista attraverso una selezione di cinquanta opere, scelte tra quelle che i discendenti tutt’oggi custodiscono gelosamente. La mostra aperta fino al 15 maggio avrà il seguente orario: mercoledì, giovedì e venerdì: 14.30 - 18.30; sabato e domenica: 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00. Ingresso libero.

Info: https://eventi.comune.cherasco.cn.it





A Cuneo oggi, domenica 20 febbraio, sono in calendario due eventi nell’ambito della mostra “Pittura in persona”, allestita presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo (via Santa Maria, 10). Oggi vengono proposti un nuovo appuntamento con il percorso dedicato all’arte contemporanea e alle ragioni che ci fanno innamorare di un’opera e un laboratorio creativo per bambini. L’accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it





Nell’ambito della mostra “Inaspettata bellezza” allestita dal Gruppo fotografico albese nel palazzo Giacomo Morra di piazza Medford ad Alba continua una serie di proposte dedicate al mondo della fotografia: incontri con autori, associazioni, dibattiti, laboratori e altre iniziative.

Oggi, domenica 20 febbraio, alle ore 17, Luca Nizzoli Toetti sarà l’ospite d’onore dell’incontro dedicato all’Europa. Info: www.gruppofotograficoalbese.it





A Bene Vagienna, oltre all’area archeologica dell’antica città romana con i resti del teatro e dell’anfiteatro, si possono visitare le mostre allestite negli antichi palazzi del centro storico. Nel campanile della chiesa parrocchiale, in piazza Botero, si trova la rassegna di opere firmate da Pier Paolo Giraudo, dal titolo “Dipingere è raccontare”. A palazzo Lucerna di Rorà è collocata la mostra internazionale di pittura, scultura, fotografia, digital art e installazione “Il tangibile e l’immaginario”. La terza delle tre esposizioni è “Caffè... dolce o amaro?” con allestimento di argenti e porcellane, provenienti da una collezione privata a casa Ravera. La cella del campanile della chiesa parrocchiale apre nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; casa Ravera e palazzo Lucerna di Rorà hanno lo stesso orario.

Oggi, domenica 20 gennaio, nella chiesa dei Disciplinanti bianchi sarà inaugurata la mostra “Opere grafiche dei Surrealisti”. I lavori provengono da una collezione privata, di Fabio Durante. Il pubblico potrà ammirare litografie, acqueforti, acquetinte e incisioni a puntasecca di Matta, Bellmer, Lam, Masson, Ernst, Dalì, Miró e Chagall prodotte dagli anni Cinquanta agli anni Settanta.

Ingresso libero, richiesto il Green pass. Info: www.amicidibene.it





A Racconigi si può visitare con un’apposita Card la Pinacoteca Levis Sismonda e il Museo Giardino della Civiltà della Seta con visita libera o approfittando delle guide Cuneo Alps, negli orari prestabiliti (su prenotazione). Tra i servizi offerti c’è anche una audioguida (scaricabile inquadrando il Qr code sulla Carta) per scoprire gli aspetti principali della città in autonomia.

Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi





Outdoor

A Pian Munè, Paesana, le piste da sci sono aperte nel fine settimana. Per chi vuole raggiungere la località per un trekking invernale questo è il periodo giusto: temperature ideali e panorami mozzafiato. Si raccomanda l’uso della giusta attrezzatura, meglio se con ramponcini. Il rifugio Pian Munè a 1535 metri è aperto tutte le sere. Il Rifugio in quota è aperto il fine settimana.

Info: www.pianmune.it e www.facebook.com/PianMune

A Limone Piemonte sono aperte le piste della Riserva Bianca e si può utilizzare la pista di pattinaggio. Scopri di più su: www.facebook.com/limoneriservabianca

A Frabosa Soprana è possibile sciare su tutta la pista di Malanotte, compresa la parte bassa.

Info: www.facebook.com/frabosaski

A Prato Nevoso si può salire a quota 2000 metri con la telecabina “La rossa panoramica” per ammirare un panorama unico ed incontaminato. Info: www.facebook.com/PratoNevoso

Anche ad Artesina si può sciare. Scopri le piste aperte su: www.facebook.com/Artesina

Ad Entracque le piste da fondo sono aperte grazie all'innevamento artificiale, che consente di poter godere della neve. Sono aperti alcuni impianti, la seggiovia e il tappeto, con il campo scuola per chi vuole muovere i primi passi sulla neve in tutta sicurezza.

Info: www.facebook.com/centrofondoentracque

A Vinadio è aperto il Centro Fondo Terme di Vinadio. La particolare posizione geografica, la poca esposizione al sole rendono Bagni il luogo ideale per la pratica del fondo.

A Chiusa Pesio è aperta la pista di sci di fondo da 2,5 km del Centro sportivo Marguareis. Presso il Centro è possibile noleggiare sci con materiali nuovi e tecnicamente evoluti sia per la tecnica classica che per la tecnica libera. Sono presenti spogliatoi, servizi, infermeria dotata di defibrillatore. L’ultima neve rende affascinante il paesaggio intorno alla pista.

Info: www.vallepesioservizi.it

Per avere tutte le informazioni sugli sport invernali praticabili nella Granda vai su: www.cuneoneve.it