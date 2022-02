Saluzzo, le chiavi della città sono nelle mani della Castellana: è il via del Carnevale [FOTO e VIDEO]

Oggi è il giorno della Castellana del Carnevale di Saluzzo, che ha ricevuto le chiavi della città dal sindaco e il crocefisso del vescovo, consegnato dalla castellana uscente.

Una doppia investitura "civile" e “religiosa" che ha dato il via al calendario della manifestazione.

Manuela Tosello, 69° castellana del Carnevale di Saluzzo, è apparsa raggiante dal balcone della Fondazione Bertoni raggiungendo la tribuna nel cortile d’onore dell’ex Caserma Musso, attesa dalle maschere del Saluzzese e non solo intervenute per l’omaggio alla primadonna della manifestazione.

L’investitura viene trasmessa alle 14.30 sul canale Facebook della Fondazione Bertoni, come molti appuntamenti del calendario.

E' stata ammiratissima nell' abito regale ispirato agli stili del 1500, al periodo marchionale della città di cui prende i colori. Cotone e seta di color rosso e pizzo blu realizzato "ad personam" da Bruna Couture dello show room di via del Seminario e come ogni anno offerto dai commercianti dell’ Ascom territoriale. Volumi ampi e maniche ampie che ricadono sulla gonna, il motivo del collo elisabettiano, cerchietti rosso e blu, borsellino con le stesse tonalità. Lo storico mantello, che Manuela Tosello fin da bambina sognava di indossare, è stato, come l'abito personalizzato e ricoperto di pizzo blu.

La nuova castellana, insegnante di scienze motorie e sportive presso l’istituto Soleri Bertoni di Saluzzo, appassionato di ballo, mamma di Elena e Lucia si è detta felicissima di iniziare l’avventura di Carnevale che le testimonianze delle castellane precedenti, in primis Graziella Toselli, super castellana uscente dopo 2 mandati, descrivono come esperienza bellissima.

Al suo fianco, Aurelio Seimandi nei panni di un coinvolgente Ciaferlin ha presentato il gruppo di maschere della città di Saluzzo che, oltre a lui e alla castellana, è formato dalle due Damigelle: Elisabetta Pia Gedda e volto nuovo Viola Blaganò con i due Ciaferlinot: Matteo Giordanino e Massimo Barroero.

Un carnevale che anche nell’edizione in corso ( la 94° ) sarà online in numerosi appuntamenti tra cui il momento clou della sfilata di domenica 27 febbraio, riconfermandosi il “Carnevale indoor più grande del mondo” .

"Per il secondo anno entrerà ancora nelle case di tutti coloro che amano sorrisi – afferma Ciaferlin - maschere e coriandoli, saluzzesi e non. Sarà certamente una festa un po’ meno social e un po’ più in presenza. Ci potrete seguire sui social in ogni momento e con il nostro solito spirito goliardico non mancheremo di portare allegria e spensieratezza per qualche istante a tutti i saluzzesi, anche per le strade”.

Pur avendo sperato gli organizzatori nel far scendere il carnevale nuovamente in piazza, tra le ali di folla che da sempre caratterizzato la kermesse di Saluzzo, riconosciuta Carnevale storico e che, da alcuni anni si propone in gemellaggio con la città di Rivoli, nel “Carnevale delle due province”.

“Non è una deriva il Carnevale online" ma nel periodo pandemico rappresenta il desiderio della comunità di non rinunciare alla “gran baldoria” , lo sforzo e la creatività per continuare ad esserci, mantenere le tradizione, non disperdere l’entusiasmo, l’energia di chi ama la manifestazione come le maschere, gli oratori, i carristi, gli artigiani dei carri, in attesa di tornare alle sfilate di corso Italia hanno affermato i rappresentanti della Fondazione: Romano Boglio , Giuseppe Cavaglieri e la presidente Carlotta Giordano.

"Il Carnevale non si è mai interrotto – ha sottolineato il sindaco Calderoni consegnando le chiavi della città alla Castellana - con le maschere del territorio e gli amanti del carnevale si sta costruendo un percorso di crescita della manifestazione investendo non tanto risorse economiche quanto in risorse umane, per tornare con orgoglio sotto i riflettori. Oggi è un piccolo passo verso la normalità.".

Le maschere erano tante in presenza stamane, con alcune castellane di edizioni precedenti. Tra i gruppi l’ associazione "J’amis d’l Carlevè con il nuovo presidente Paolo Sereno. Come sempre una distesa di sorrisi, colore, buonumore. Altre maschere, in video da varie parti d’Italia, sulla pagina facebook porteranno il loro saluto all'evento cittadino.

L’appuntamento dell'investitura coordinato da Ilaria Salzotto è stato anche una cerimonia del ricordo dei protagonisti del Carnevale che non ci sono più. Dalla ex Castellana Daniela Barioli, all’autore della canzone della Castellana Gianni Neberti, al Gianduja di Torino, ai lutti che hanno colpito il gruppo dei Magnin di Piasco, storica “scorta” della signora del Carnevale cittadino.

Parte dunque la manifestazione e di certo, l’avvicinamento al grande contest del 27 febbraio non farà annoiare, promettono gli organizzatori.

Domani lunedì 21 febbraio replica dell’ appuntamento in presenza per i bambini: presso il Salone “Sarvanot” di Castellar si terrà il laboratorio creativo “Costruiamo il Carnevale” – Mascherine, copricapi, decorazioni. L’appuntamento è per le 15.30 per la fascia 6-11 anni e alle 17 per la fascia 3-6 anni accompagnati (Green pass obbligatorio per i genitori, prenotazioni e informazioni al 345/1494754).

Martedì 22 febbraio alle 16.30 in diretta sulla pagina Fb della Fondazione Amleto Bertoni, andrà in onda “Le Maschere raccontano la storia di Ciaferlin e della Castellana” dedicato ai più piccoli. Venerdì 25 febbraio, dalle 15.30 presso gli spazi de Il Quartiere, “Giochi in legno e laboratori creativi per i bimbi”, a cura di Ludobus e Centro Famiglie (prenotazione sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587 – per i genitori accesso consentito con Green Pass).

Domenica 27 febbraio con inizio alle 14.30, in presenza dagli spazi de “Il Quartiere” – Ex Caserma Mario Musso di Saluzzo (con ingresso libero fino ad esaurimento dei 140 posti disponibili) e in contemporanea sulla pagina Facebook della Fondazione Amleto Bertoni, sarà tempo di festa con la premiazione del Contest del 94° Carnevale Città Saluzzo 68° Carnevale di Rivoli – “Il Carnevale delle 2 Province”.

Gli organizzatori della Fab mostreranno le splendide elaborazioni preparate in queste settimane da famiglie, carristi e oratori, con questi ultimi che concorreranno all’assegnazione del premio previsto dal concorso “Quinto Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo”.

L’evento sarà preceduto, in mattinata, da una Santa Messa (ore 10) celebrata nel Duomo di Saluzzo dal Vescovo Cristiano Bodo, alla presenza delle Maschere della Città.

Il fine settimana del Carnevale entrerà nel vivo venerdì 25 febbraio dalle 15.30 sempre presso “Il Quartiere” con “Giochi in legno e laboratori creativi per i bimbi”, a cura di Ludobus e Centro Famiglie (prenotazione sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587).

Sabato 26 febbraio serie di appuntamenti in presenza per grandi e piccini: si parte con due laboratori musicali a cura della Fondazione Scuola APM: alle 10 “Il carnevale degli animali” dedicato ai bambini tra i 3 e i 5 anni e alle 11 “Musica per coriandoli e stelle filanti” per i bambini dai 6 ai 9 anni (prenotazione da effettuare sul sito www.carnevaleindoor.it – info 346/9499587).

Alle 10.30, sotto l’Ala di Ferro di piazza Cavour appuntamento con la “Colazione di Ciaferlin”. Ai cittadini saranno distribuiti pacchetti monodose precedentemente confezionati, con prodotti targati Terres Monviso.

Dalle 16, si potranno ammirare le Maschere di Saluzzo in giro per le vie del centro cittadino. Gli organizzatori ricordano a tutte le famiglie-amanti del Carnevale che per partecipare alla festa e prendere parte al Contest c’è tempo fino a venerdì 25 febbraio: basta inviare agli organizzatori almeno una foto con titolo del proprio Carnevale indoor.

Maggiori informazioni su www.carnevaleindoor.it o all’indirizzo info@fondazionebertoni.it