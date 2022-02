Iscriviti al corso Tecnico di sistemi CAD – Edile Architettonico

Inizierà ai primi di marzo il Tecnico di sistemi CAD – Edile Architettonico: un corso gratuito rivolto a chi lavora in studi professionali o aziende che si occupano di disegno tecnico oppure ancora a tutti coloro che hanno esperienze precedenti in questo settore.

Il team di docenti presenterà i contenuti di dettaglio in una live che si terrà lunedì 28 febbraio alle ore 18 sui canali social Cfpcemon.

“Si tratta di un percorso nuovo, un’opportunità completamente finanziata dal Fondo Sociale Europeo per permettere a chi già lavora di specializzarsi con il CAD 2D e 3D e con le tecniche di rendering: skills molto richieste nel settore in questo periodo e ormai fondamentali per lavorare in moltissimi ambiti” Spiega Simona Giacosa responsabile della sede Cebana

I corsi gratuiti sono da sempre un punto di riferimento per le persone in cerca di occupazione ma cresce la richiesta da parte di chi invece, pur lavorando da tempo, sente la necessità di riqualificarsi. Per questo motivo, dopo aver attivato una specializzazione in ambito meccanico e una in ambito turistico, si aggiunge il settore tecnico tra le specializzazioni per occupati disponibili al Cfpcemon.

“Stiamo parlando di 300 ore di formazione con professionisti che operano nel settore: offrire al territorio, persone e aziende, una formazione di qualità e allo stesso tempo senza costi è uno dei nostri obiettivi principali. Sono tantissimi i corsi di breve durata che organizziamo per le aziende, quasi 600 solo nello scorso anno formativo, ed aggiungere alla nostra offerta formativa questo percorso, che rilascia una specializzazione equiparata al 5° livello del quadro europeo delle qualificazioni EQF, è qualcosa che ci rende molto orgogliosi.” Conclude il Direttore Marco Lombardi.







Tutte le persone interessate possono:

Preiscriversi tramite il sito web http://www.cfpcemon.it/it/course-details?ref=16047

Rivolgersi alla segreteria in Corso IV Novembre 10 a Ceva

Telefonare al n. 0174-701284

oppure mettersi in contatto con il Cfpcemon tramite i canali social

Facebook https://www.facebook.com/cfpcemon

Instagram https://www.instagram.com/cfp.cemon/