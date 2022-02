Calcio Serie D: Fossano travolge RG Ticino, poker dei blues al "Pochissimo"

Grande vittoria del Fossano nella sesta di ritorno contro l'RG Ticino. La squadra di Viassi riscatta la sconfitta con la Sanremese imponendosi con il roboante risultato di 4-1. Avanti di una rete al termine del primo tempo (Menabò) i blues dilagano nella ripresa con Galvagno, Scarafia e Leonardo Di Salvatore. Tre punti che permettono ai fossanesi di dimezzare lo svantaggio in classifica con il Ticino, ora ridotto a tre lunghezze (28 contro 25).

LA CRONACA

L'equilibrio iniziale viene rotto al 24' dal colpo di testa vincente di Menabò, abile nella deviazione aerea sul corner battuto da Scarafia. Prima del vantaggio la squadra di Viassi aveva manovrato con ordine, cercando sempre la giocata palla a terra e senza rischiare nulla in difesa. Il Ticino risponde, timidamente, con Vitiello che non inquadra la porta sul cross di Bedetti. Minuto 34, ci riprova il Fossano. Galvagno conclude da posizione centrale, Oliveto blocca. Al 40' prima parata di Merlano, tuffo laterale e respinta sul tiro da fuori area di Lionetti. Il primo tempo va in archivio sull'1-0 in favore dei blues, autori di una prova senza sbavature.

Passano due minuti della ripresa ed il Fossano raddoppia. Grande azione condotta da Adorni e Specchia e palla in mezzo per Menabò. L'attaccante è freddo e preciso nel servire Galvagno il cui tiro a giro di destro trafigge Oliveto, 2-0. Blues incontenibili, al 53' arriva anche il tris. Galvagno assist man, Scarafia implacabile da posizione defilata: 3-0 e partita in discesa. Costantino prova a cambiare l'inerzia, sostituendo Vitiello con Puntoriere e Sbrissa con l'ex Sassuolo e Bologna Sansone. Poco dopo tocca a Spitale e Sordillo, in campo al posto di Bedetti e Lorenzo. La squadra di Viassi continua a giocare in scioltezza trasformando in gol ogni occasione. Al 67' entra nel tabellino dei marcatori anche Di Salvatore grazie ad una conclusione impeccabile dopo uno scambio con Menabò. Sussulto Ticino con Pitale, il suo tiro da fuori sorprende Merlano: 4-1 al 71'. La sfida si spegne senza ulteriori emozioni premiando i padroni di casa al terzo successo negli ultimi 360 minuti di campionato.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Merlano, Adorni, Scotto, Giraudo, Specchia; Fogliarino, Della Valle (65' Rosano); L. Di Salvatore (83'Coulibaly), Galvagno, Scarafia (83' G.Di Salvatore); Menabò (83' Lima Barbosa Maya). A disp: Chiavassa, Lima Barbosa Maya, Bellocchio, Marin, Rosano, Matera, Quaranta, Di Salvatore, Coulibaly

RG Ticino (4-3-2-1): Oliveto, Bedetti (63' Spitale), Fontana, Cannistra, Della Vedova (77' Viti); Sbrissa (59' Sansone), Lionetti, Battistello; Lorenzo (63'Sordillo), Longo; Vitiello (59' Puntoriere). A disp: Mata, Viti, Ogliari, Rosato, Baiardi

Gol: Menabò 24', Galvagno 47', Scarafia 53', Di Salvatore 67', Spitale 71'

Arbitro: Thomas Bonci di Pesaro, assistenti Daniele Antonicelli di Milano e Alwxandru Frunza di Novi Ligure