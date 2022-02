Vittoria convincente e confortante quella ottenuta ieri pomeriggio dalla Lpm Bam Mondovì, che al PalaManera ha superato la Ranieri International Soverato con un perentorio 3-0.

Pumine determinate e particolarmente efficaci in attacco, con tutte le "cecchine" monregalesi andate in doppia cifra. Ottima prestazione anche per Alessia Populini, che in vista del derby di mercoledì contro il Pinerolo ha chiamato a raccolta i tifosi "rossoblù". Di seguito il commento della schiacciatrice del Puma: