Sci alpino, Pechino 2022 - Italia out ai quarti nel team event, Bassino: "Guardo avanti, prendo quanto di positivo lasciatomi da queste due settimane"

Si è chiusa con l'eliminazione ai quarti di finale del Team Event l'avventura dell'Italia dello sci alpino a Pechino 2022.

Il quartetto azzurro composto da Marta Bassino, Federica Brignone, Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini si è arreso agli USA dopo avere avuto la meglio, agli ottavi, sulla Russia (oro Austria davanti a Germania e Norvegia).

Per Marta la soddisfazione di avere battuto Mikaela Shiffrin nella singola prova, uno dei pochi acuti di un'Olimpiade avara di gioie per la campionessa cuneese.

Bassino a fine gara (FISI): "Torno a casa qualche giorno per allenarmi, salto le gare di Crans Montana in Coppa del mondo per allenarmi a Livigno prima di andare a Lenzerheide e concentrami in vista degli appuntamenti di chiusura. L’esperienza olimpica non è stata certamente positiva, c’è un pizzico di delusione ma guardo avanti e prendo quanto di positivo mi hanno lasciato queste due settimane come sono solita fare, per portarlo in pista nelle prossime gare”.