Sci di fondo: i cuneesi Elisa Gallo e Davide Ghio convocati per i Mondiali Juniores e Under 23

I piemontesi Elisa Gallo e Davide Ghio sono stati convocati per i Mondiali Juniores e Under 23 a Lygna, in Norvegia, dove saranno impegnati dal 22 al 27 febbraio.

Il dt Alfred Stauder ha convocato venti atleti, dieci juniores e 10 under 23:

CONVOCATI JUNIOR

FEMMINILE Denise Dedei (2002 - Gromo) - Nadine Laurent (2003 - Fiamme Oro) - Elisa Gallo (2003 - Fiamme Gialle) - Iris De Martin Pinter (2004 - Carabinieri) - Veronica Silvestri (2002 - Fiamme Gialle)

MASCHILE Elia Barp (2002 - Fiamme Gialle) - Benjamin Schwingshackl (2002 - Carabinieri) - Davide Ghio (2004 - Fiamme Gialle) - Mauro Balmetti (2002 - Fiamme Oro) - Simone Mastrobattista (2002 - Fiamme Gialle)

CONVOCATI U23

FEMMINILE Sara Hutter (2001 - Fiamme Oro) - Federica Cassol (2000 - Esercito) - Nicole Monsorno (2000 - Fiamme Gialle) - Emilie Jeantet (2000 - Esercito)

MASCHILE Alessandro Chiocchetti (2001 - Fiamme Gialle) - Michele Gasperi (2000 - Esercito) - Luca Del Fabbro (1999 - Fiamme Gialle) - Francesco Manzoni (2000 - Esercito) - Giovanni Ticcò (2000 - Fiamme Oro) - Davide Graz (2000 - Fiamme Gialle)

I primi due giorni, martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, scenderanno in pista gli Juniores : si partirà con le mass start in tecnica libera, 15 Km per le ragazze e 30 Km per i maschi. Mercoledì toccherà alle staffette, mentre giovedì sarà la volta degli U23, dove le ragazze saranno impegnate nell'individuale 10Km mentre i ragazzi nella 15 Km in classico. Venerdì saranno nuovamente protagonisti gli Juniores, che gareggeranno al femminile sui 5Km mentre al maschile 10Km.