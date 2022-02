Tutto pronto per la 33^ edizione della settimana bianca dei “Ragazzi di Cesare”

Anche quest’anno, dal 21 al 25 febbraio, sulle piste della Valle Stura (in assenza di neve a Festiona le attività verranno svolte presso il Centro Fondo di Bagni di Vinadio) si terrà la 33^ “settimana bianca dei RAGAZZI DI CESARE” dedicata all’insegnamento dello sci di fondo alle persone con disabilità. L’evento, come di consueto, sarà organizzato dall’A.S.D. Valle Stura Sport di Demonte, con la collaborazione del Lions Club e della Scuola Sci Valle Stura.

L’iniziativa è supportata da contributi del Lions Club Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Busca e Valli e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Sono ormai molti anni che in Valle Stura, grazie ai maestri della locale Scuola sci specializzati nell’insegnamento a persone con disabilità fisico/mentali, si portano avanti la diffusione e il perfezionamento dello sci di fondo a chiunque voglia cimentarsi sugli sci stretti. Tutto nacque oltre trent’anni fa, da un’idea del maestro di sci Cesare Picollo: egli fu particolarmente colpito dall’immagine di una persona con disabilità che stava imparando a sciare sul Passo del Tonale e pensò di trasferire questa esperienza sulle piste di casa. Dall’edizione 2013, dopo la sua scomparsa, l’iniziativa è diventata “La settimana bianca dei ragazzi di Cesare”, per non dimenticare il fondatore.

Quest’anno i ragazzi saranno più di trenta: circa la metà dei partecipanti arriveranno in Valle Stura da diverse regioni del Nord d’Italia, seguiti da familiari, educatori e accompagnatori; per divertirsi sulla neve e condividere momenti di festa. Tutti quanti durante la settimana avranno a disposizione le attrezzature specifiche di cui dispone la scuola di sci di Festiona e saranno seguiti da 13 maestri specializzati nell’insegnamento a persone con disabilità, supportati da alcuni volontari ed accompagnatori.

Il gruppo della settimana bianca sarà dislocato in strutture alberghiere della Valle Stura, la Locanda Fungo Reale e le Tre Colombe di Valloriate.

La manifestazione si concluderà nella mattinata di venerdì 25 febbraio con la consueta “gara” di fine settimana bianca nella quale tutti i ragazzi sugli sci e sugli slittini indosseranno un pettorale e si cimenteranno su un percorso uguale per tutti. Al termine della “competizione” dove risulteranno tutti vincenti, si terrà la premiazione con riconoscimenti per tutti i partecipanti.

Lo staff della Valle Stura Sport e il presidente del Lions Club Cuneo Franco Civallero ringraziano per la loro collaborazione il Lions Club Cuneo, il Lions Club Borgo San Dalmazzo, il Lions Club Busca e Valli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Centro Fondo di Bagni di Vinadio, la Scuola sci Valle Stura e F.lli Serra Lekkerland.