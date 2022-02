Volley A1F. Il grande cuore di Cuneo non basta a battere Corneliano: Gatte piegate 3-1, ma a testa alta

Palaverde ancora stregato per Cuneo, che però come succede spesso con le grandi si esalta. Le Gatte della Bosca S. Bernardo escono infatti sconfitte per 3-1 (25-23/25-16/23-25/25-23) dal confronto con le campionesse della Prosecco Doc Imoco Corneliano, ma assolutamente a testa alta.

Signorile e compagne hanno a lungo condotto le danze durante il primo set, costringendo il coach avversario a chiamare time out con la sua squadra sotto di due lunghezze (16-18). Interruzione del gioco che però non ha dato i frutti desiderati da Daniele Santarelli, perché al rientro in campo Cuneo ha allungato addirittura 18-21. Un vantaggio che, purtroppo, le biancorosse non sono riuscite a mantenere, perdendo il set 25-23.

Senza storia il secondo parziale, dove l'Imoco non ha avuto particolari problemi ad imporsi: subito avanti 3-0, le venete hanno costretto Pistola ad interrompere il gioco con il suo secondo time out time out sul punteggio di 11-5. Nulla da fare, Conegliano ha ingranato la quarta e si è imposta 25-16.

Combattutissimo il terzo set, con Cuneo più volte avanti nel tentativo di trovare il rush vincente. Arrivate per prime al set-ball, le cuneesi si sono fatte riavvicinare da Egonu e compagne sul punteggio di 24-23, quando Pistola ha chiamato il time out che ha spinto le sue ragazze al punto finale del 23-25.

Combattutissimo anche il quarto e decisivo parziale: Cuneo e Cornegliano non si sono risparmiate, lottando punto a punto fino al 21-21. Un break delle venete sembrava aver messo la parola fine all'incontro sul 23-21, ma le Gatte di oggi erano lontane parenti da quelle viste in casa con Novara e dando fondo a tutto il cuore sono riuscite a riacciuffare l'Imoco, 23-23, per poi cedere solo 23-25.