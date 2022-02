A “Villa Andrea” i 104 anni di nonna Teresa Garello

Alla residenza per anziani Villa Andrea di Roccaforte Mondovì, mercoledì 16 febbraio, è stato festeggiato "con orgoglio" un compleanno speciale.

La signora Teresa Garello, nata a Mondovì e quindi monregalese doc, ha compiuto 104 anni.

Come ci spiegano dalla struttura, Nonna Teresa è "una donna esemplare, dai modi gentili". Proprio per i suoi modi, ha accettato volentieri di "sottoporsi" ad un'intervista, alla quale ha risposto molto divertita.

Il suo racconto parte da quando faceva la sarta, per poi ricordare i suoi fratelli - Giuseppe e Marco - morti in guerra, e dei ravioli che tutte le domeniche preparava per la sua famiglia.

Non senza emozione, nonna Teresa ci parla di suo marito Raimondo che tanto amava.

Impossibile non chiederle quale sia il segreto per raggiungere questo traguardo. Nonna Teresa, con molta semplicità, ci risponde che non c’è nessun segreto: “uno non se ne accorge, ci arriva ….”

“Sono arrivata in salute grazie a Dio… per vivere bene bisogna stare tranquilli non 'sagrinarsi'”. Poi, i ringraziamenti a quanti, con belle sorprese sicuramente molto gradite, hanno festeggiato con lei il 104esimo genetliaco. A tutti, l'augurio "di una vita longeva, e in salute".

Dalle sue testimonianze capiamo come Teresa rappresenti una preziosa fonte di saggezza.

Da parte della direzione e da tutto lo staff di Villa Andrea i più sentiti auguri. Auguri ai quali si unisce tutta la redazione di Targatocn.