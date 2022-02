A Dronero nascerà la Porta Di Valle

A Dronero l'ufficio turistico si rinnova! La fine dei lavori è prevista verso la fine di marzo, con la riapertura poi ad aprile nelle vesti della nuovissima Porta Di Valle della Valle Maira.

"Un progetto che abbiamo fortemente voluto - spiega il sindaco Mauro Astesano - "con l'intento di far conoscere e valorizzare al meglio il nostro territorio. Questo è stato possibile attraverso una convenzione con l'Unione Montana che modifica l'accordo stipulato con la vecchia amministrazione: l'ufficio turistico non verrà spostato al caffè Teatro come era stato precedente previsto. La sua sede, rinnovata e curata nei dettagli, rimarrà infatti in piazza XX Settembre, posizione che abbiamo valutato essere più consona e soprattutto turisticamente più strategica."

Sono iniziati i lavori in sede. "Oltre al materiale informativo" - prosegue il sindaco - "ai consigli esperti e personalizzati sugli itinerari e le attrazioni della valle, oltre alla consulenza per gli operatori turistici del territorio, verrà allestito uno nuovo spazio: una vasta area espositiva dei prodotti enogastronomici e artigianali locali. Perché Dronero e la Valle Maira sono storia, racconti e bellissimi paesaggi, ma è anche profumi e tipici sapori tramandati nel tempo."

Anche gli uffici di back office, dove 'dietro le quinte' si organizzano con impegno le attività turistiche della valle, si gestiscono la promozione del territorio, la manutenzione dei sentieri, i bandi, i progetti e le innumerevoli iniziative, verranno rinnovati con nuovi look e funzionalità.

Sede provvisoria. L'ufficio turistico in questo periodo è operativo invece presso la Sala Conciliatura del Comune, al pian terreno.