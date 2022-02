Ad Alba il virus passa la mano: positivi scesi a 273, un mese fa erano 1.100

Ridotti di un terzo in una settimana. Il generale e rapido arretramento della quarta ondata pandemica interessa fortunatamente anche la capitale delle Langhe, dove i residenti attualmente positivi al virus sono ora 273, contro i 403 di appena una settimana fa e i ben 1.107 dello scorso 24 gennaio, meno di un mese fa.

Di questa platea, i ricoverati sono 6, contro i 10 di sette giorni fa, mentre non si registrano nuovi decessi, fermi a quota 73 da inizio pandemia.

I guariti in questi due anni (proprio oggi ricorre il secondo anniversario dalla morte della prima vittima italiana, Adriano Trevisan, 77enne di Vo’ Euganeo) sono intanto saliti a quota 5.418, quasi un quinto della popolazione totale.



I residenti albesi vaccinati – si fa ancora sapere dal Comune – sono 25.894 con almeno una dose, 23.844 con due dosi e 18.167 con tre dosi.



Intanto l’Asl Cn2 comunica che all’ospedale "Ferrero" di Verduno i ricoveri Covid (non solo albesi, ma provenienti da tutto il territorio di competenza) sono 48 di cui uno in terapia intensiva. Sette giorni fa erano 51.