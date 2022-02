Alba: il Comune eroga 76 mila per due progetti dedicati ai giovani

La Biblioteca "Giovanni Ferrero" di Alba: fondi anche per questo importante luogo dove si svolge, tra i vari eventi, anche "Nati per leggere"

Durante la terza commissione consiliare si è anche parlato della prima variazione di bilancio di previsione per esercizio 2022: «Tra i punti all’ordine del giorno, dichiara Bruno Ferrero, assessore al bilancio, abbiamo anche illustrato la prima variazione di bilancio 2022 che riguarda alcuni importi di piccola entità inerenti al lavoro in Comune e eventi dedicati ai giovani.

Erogati 12682 euro per lavoro straordinario del personale dipendente svolto nel 2021, e 3724 Euro per indennità corpo di Polizia Municipale.

Due importanti progetti per i giovani: “Prodigi” e “Nati per leggere”. Per il progetto Prodigi sono a disposizione 63 mila Euro dalla Fondazione CRC, che verranno utilizzati nel biennio 2022/23 per una serie di eventi, suddivisi in tre fasce, dedicati ai giovani e giovanissimi dai 3 ai 17 anni.

Dai zero ai sei anni invece vengono investiti 13 mila Euro dalla Fondazione San Paolo per l’iniziativa “Nati per leggere”. Alla biblioteca di Alba verranno elargiti 45 mila Euro, mentre 5800 euro per la manutenzione dell’archivio. Si è anche discusso degli umenti dei compensi agli amministratori comunali, un aspetto voluto dallo Stato e da suddividere nel successivo triennio».