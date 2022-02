Comune di Alba: presentata in commissione la variazione di bilancio per le grandi opere pubbliche

Lavori serrati al Comune di Alba per i fondi Pnrr, e non solo

Ratifica per la seconda variazione di bilancio di previsione dell’esercizio 2022 adottata in via d’urgenza dalla giunta comunale il 12 febbraio. Una decisione che è stata presentata durante la terza commissione consiliare dall’assessore al bilancio Bruno Ferrero, che ha illustrato quali opere siano state inserite, in base ai bandi ai quali il Comune di Alba ha partecipato, e in merito ai progetti presentati in Pnrr.

«Questa decisione d’urgenza, dichiara l’assessore al bilancio, è stata presa per favorire una variazione di bilancio che, in base alla situazione attuale che conosciamo tutti relativa ai finanziamenti, è collegata ai bandi in corso relativi alla rigenerazione urbana su grandi investimenti che lo Stato ribalterà su fondi Pnrr.

Un lavoro seguito dall’assessore alle opere pubbliche Massimo Reggio che, con gli uffici preposti, sta facendo un grande lavoro per ottenere i fondi che verranno erogati nel prossimo quinquennio.

Detto questo, sono due i grandi interventi che hanno richiesto la variazione: l’opera dello scolmatore in via Rio Misureto per 1 milione e 900 mila Euro, e i lavori sulla variazione stradale in via Vivaro per circa 400 mila Euro. Oltre a questi due grandi protagonisti, ci sono ancora 42 mila Euro per le barriere architettoniche, 10 mila per la percentuale relativa alla variazione immobili trasferiti, 30 mila per modernizzazione del lavoro negli uffici comunali».

«I progetti che sono già stati accettati, ed i cui fondi erogati, conclude Bruno Ferrero, sono quelli relativi alla scuola infermieristica nel cortile della Maddalena per 720 mila Euro, e 1 milione 966 mila Euro per la riqualificazione dell’ex casa Miroglio, che permetterà di recuperare un edificio storico della Città di Alba, e di incrementare lo spazio per gli uffici comunali e le attività istituzionali».