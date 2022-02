Cuneesi e caro bollette: accendiamo il risparmio coi consigli degli esperti

Sono tra le 700 e le mille le telefonate che ogni giorno ricevono gli operatori degli sportelli informativi sparsi in tutta Italia, del Gruppo Egea - l’azienda multiservizi pubblico-privata che opera nel settore dell’energia e dell'ambiente - da parte di cittadini che chiedono informazioni sui servizi di luce e gas.

E in questi ultimi mesi sono sempre di più i cittadini che, preoccupati per l'aumento delle bollette, chiedono consigli su come poter risparmiare: dal cambio contratto, più consono alle proprie esigenze, ai piccoli trucchi che possono far consumare - e quindi pagare - di meno.

Ma gli utenti possiamo fare qualcosa per risparmiare sulla bolletta? Abbiamo chiesto qualche utile consiglio ad Alessandro Pasquero, responsabile dell’area commerciale di Egea, che spiega:

“La carta vincente è attuare un consumo consapevole, che non significa non accendere il riscaldamento o la luce, ma farlo in modo attento, seguendo piccoli accorgimenti che possono portare ad un risparmio in bolletta che supera il 30 per cento”.

Una sorta di “Elenco delle buone pratiche”, consigli utili che i consulenti del Gruppo Egea forniscono agli utenti, che si basano su due principi: dopo aver attivato un’offerta conveniente, studiata sulle proprie esigenze, cambiare le abitudini di consumo. “Cambiamenti - sottolinea il referente Egea, Pasquero - che non solo fanno risparmiare ma anche rispettano l’ambiente e fanno vivere meglio in casa”.

E allora vediamo alcune di queste buone prassi: iniziamo con il riscaldamento: la temperatura ottimale è sui 19/20 gradi e soprattutto quando non siamo in casa o di notte, è controproducente tenere il termostato troppo alto.

In tempo di pandemia abbiamo avuto la conferma dell’importanza di areare i locali ma anche questa mossa deve essere fatta in modo giusto, ossia in inverno nelle ore più calde della giornata. Così non solo entrerà meno freddo ma quando il riscaldamento si azionerà troverà un’aria più pulita, che si riscalda prima ed è più salubre. Anche le valvole termostatiche sono un buon alleato del risparmio.

Fondamentale ottimizzare l’uso degli elettrodomestici: a pieno carico lavastoviglie e lavatrici, con un utilizzo possibilmente nelle fasce e nei giorni in cui l’elettricità costa di meno. E poi optare per lampadine led, chiudere la luce quando si esce da una stanza ed acquistare una classica ciabatta dove attaccare tv, computer ed elettrodomestici per spegnere di notte tutte le spie di stand by.

“In questo periodo di super prezzi - ribadisce Alessandro Pasquero - queste buone pratiche di consumo, fanno la differenza. Nei prossimi mesi la situazione dovrebbe migliorare ma certo non arriveremo più ad avere i prezzi di prima del rincaro. Complice anche la bella stagione, quando il consumo di luce e gas scende, si può dire che il peggio dovrebbe essere passato”.