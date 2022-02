Dario Tallone sulla diatriba di via S.Lucia: "Nessun'ordinanza del sindaco. E quell'albero va potato" (VIDEO)

Verranno espletati domani, martedì 22 febbraio, i lavori di potatura della grossa quercia presente in via Santa Lucia a Fossano: richiesti dal proprietario del terreno privato su cui questa sussiste, l'albero è diventato nel tempo un vero e proprio elemento di potenziale pericolo per gli automobiliti.

C'è, però, chi storce il naso. E accusa il sindaco Dario Tallone di realizzare ordinanze di chiusura strade - necessaria, su via Santa Lucia, per portare a termine i lavori - a favore dei privati, e di martoriare un elemento del verde fossanese particolarmente importante.

Nel video, la risposta del sindaco:

La città non è nuova alle polemiche riguardanti il verde pubblico. Come quella che ha toccato i tigli di Corso Colombo, e che ha visto il TAR rigettare la "proposta d'abbattimento". Nel video, il sindaco Tallone realizza un focus anche su quest'argomento.