Educazione finanziaria: aspettando l'audizione di Ghisolfi al Senato, a che punto siamo in Italia e altrove?

Scatta il conto alla rovescia per l'audizione del banchiere internazionale e scrittore Beppe Ghisolfi in commissione istruzione e cultura del Senato dove mercoledì si svolgeranno le consultazioni indette dal presidente Riccardo Nencini sul testo unificato dei progetti di legge per la definitiva introduzione dell'educazione finanziaria nelle scuole

La vigilia della convocazione in videoconferenza, fissata per mercoledì pomeriggio, del Professor Beppe Ghisolfi dinanzi all'ufficio di presidenza della commissione istruzione e cultura del Senato, coordinato dal presidente Riccardo Nencini - sul testo unificato dei progetti di legge per introdurre in via definitiva l'educazione finanziaria nelle scuole - offre lo spunto per un riepilogo complessivo della situazione connessa all'oggetto delle consultazioni.

L'Italia vive una situazione di proporzionalità inversa, spiega il Professor Ghisolfi, dove esiste il massimo del risparmio familiare diffuso contrapposto al minimo dell'informazione e dell'educazione economico-finanziaria.

Questo ha una serie di conseguenze evidenti, in forza del ritorno prepotente del tasso d'inflazione, poiché una ricchezza accantonata pari in totale a 1800 miliardi di euro, ma non investita bensì lasciata giacente, rischia di essere esposta in maniera diretta alla "tempesta perfetta" del rialzo dell'indice generale dei prezzi e di perdere nel volgere di pochi anni alcune centinaia di miliardi in termini di potere d'acquisto reale.

Per questo l'educazione finanziaria diventa uno strumento di equità sociale e culturale, e uno dei principali grimaldelli per scardinare la piaga della povertà educativa che non di rado sfocia nello spopolamento e nella migrazione dal Paese.

L'Italia è attualmente collocata in quella che nel gergo tecnico internazionale si chiama strategia di primo livello o primordiale: esistono sì istituzioni altamente meritorie e meritevoli - dal comitato ministeriale di programmazione diretto da Anna Maria Lusardi alla Feduf, la fondazione dell'ABI fortemente voluta dal Presidente Antonio Patuelli e diretta dall'ottima Giovanna Boggio Robutti - ma esse necessitano di essere istituzionalizzate in una cornice legislativa affinché iniziative come le loro possano diventare "erga omnes" patrimonio comune nazionale.

Per questo occorre una norma di indirizzo generale per l'intero Paese che trasponga buone prassi come la legge in vigore da alcuni anni nella Regione del Veneto ed espressamente dedicata alla promozione dell'istruzione finanziaria proprio in collaborazione con la medesima Feduf.

Quale è lo scenario esistente negli altri Paesi? Vediamo un po'.

Negli Stati Uniti d'America, l'alfabetizzazione economica è materia obbligatoria in uno Stato federato su due, per un totale di 25 su 50.

In Europa, l'educazione finanziaria costituisce un vincolo per la programmazione didattica nazionale in Portogallo, in Danimarca, in Finlandia, in Germania.

In Francia, nel Regno Unito e, fuori dall'Europa, in Giappone, pur non esistendo una legge formale, vige una strategia nazionale avanzata e di secondo livello attraverso la quale vengono emanate direttive cogenti che devono essere recepite nei programmi didattici.

In Albania, infine, Paese emergente ma dalle politiche esemplari, sta per entrare in vigore la cosiddetta legge Bilali - dal nome della Ministra Edona Bilali delegata alla tutela delle PMI - per il sostegno e la promozione delle start up. Proprio su tale progetto normativo si è svolta a inizio anno una videoconferenza colloquiale tra la ministra del governo Rama e lo stesso Professor Ghisolfi, in quanto tra le innovazioni previste viene istituita la figura del facilitatore digitale e finanziario.

Ulteriore appunto non piccolo: il comitato economico e sociale della UE, organismo equivalente del CNEL, fin dal 2011, anno dello scoppio della crisi del debito pubblico sovrano, aveva raccomandato l'introduzione dell'insegnamento finanziario come obbligo educativo in tutti gli Stati dell'Unione. Che anche qui mostrarono purtroppo la propria disunione.