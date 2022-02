Il sindaco di Boves: "Si accede agli uffici comunali solo con green pass. E' una legge che va rispettata e fatta rispettare"

Il sindaco di Boves, Maurizio Paoletti, ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook volto a richiamare le persone che devono accedere agli uffici comunali al rispetto delle regole.

Regole cambiate lo scorso 1° febbraio con l'entrata in vigore di ulteriori restrizioni in capo a chi non ha il green pass, cioè il divieto di accedere ad una serie di uffici pubblici, da quelli comunali a quelli postali. "E' una legge. E come tale va rispettata e fatta rispettare", scrive.

Evidenziando anche come un cittadino stamattina lo abbia avvicinato chiedendogli quando verranno istituiti i campi di concentramento per i no vax.

Questo il post da lui pubblicato, che riportiamo: "Accesso agli uffici comunali.