Lutto ad Alba, il quartiere Moretta piange il cavalier Luigi Boschiazzo

Tante le dimostrazioni di vicinanza rivolte da più parti in queste ore all’assessore albese Elisa Boschiazzo per la perdita del padre Luigi, 68 anni, cavaliere della Repubblica e referente albese dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche, da alcuni anni in pensione dopo aver condotto per decenni una nota officina di via Alba a Ricca di Diano d’Alba, nelle vicinanze del "ponte grosso".



"Un artigiano conosciuto e stimato e una figura molto presente nel nostro quartiere – lo ricorda il presidente del Borgo Moretta Bruno Silvestro –. Non faceva parte direttamente del nostro gruppo, ma era sempre al fianco della famiglia nelle numerose iniziative che da anni vedono Elisa, il marito e le figlie in prima linea nelle nostre attività. A loro esprimiamo il nostro cordoglio e la nostra vicinanza".



“Serberemo il ricordo di un uomo straordinario e sempre disponibile ad aiutare il prossimo, mancherai tanto a tutti noi”, sono le parole con le quali il sindaco Carlo Bo ha voluto testimoniare il cordoglio dell’amministrazione cittadina alla rappresentante della Giunta.



Oltre alle figlie Elisa ed Erika, coi generi Marco e Andrea e i nipoti, Luigi Boschiazzo lascia la moglie Ornella e i fratelli Enrico e Luciano, il socio e "amico di una vita" Silvano Gallo.



In suo ricordo verrà recitata veglia di preghiera programmata per mercoledì 23 febbraio alle 20.30 presso la parrocchia della Moretta. La salma rimarrà per un ultimo saluto presso la sala del commiato Boffano di corso Cortemilia 17/E sino al momento del funerale, in programma giovedì 24 febbraio alle ore 10 presso il santuario di Nostra Signora della Moretta.