Oggi a Mondovì l'addio a Walter Cavallero, presidente onorario dell'associazione "Amici di Piazza"

Si è spento all'età di 90 anni Walter Cavallero, presidente onorario dell'associazione "Amici di Piazza", che guidò in veste di presidente per molti anni.

Sempre in prima linea per l'organizzazione e la riuscita di attività ed eventi della città: dalla Mostra dell’Artigianato Artistico, alle castagnate, ai concorsi di poesia piemontese.

"Ciao Walter, volontario prezioso, monregalese innamorato delle proprie radici, fondatore degli Amici di Piazza e memoria storica della Mostra dell’Artigianato Artistico. Grazie a nome di tutta la Città" - lo salutano con affetto dall'associazione "La Funicolare".

"Ricordiamo con affetto e profonda riconoscenza l’impegno da lui sempre profuso per la Città di Mondovì, in favore della Comunità e delle sue realtà associative." - scrivono dal Comune - "In particolare, gli anni di passione e dedizione come membro attivo dell’associazione “Amici di Piazza”, di cui è stato colonna portante prima in veste di presidente e, successivamente, nel ruolo di presidente onorario. L’amministrazione comunale partecipa con commozione al dolore della famiglia".

I funerali si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio alle 15, nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Cuneo.